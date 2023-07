Stadt erhält Förderung für OGS-Angebote

Von: Kerstin Zacharias

Für den OGS-Betrieb gibt es Förderungen. © Benninghaus, Simone

Gute Nachrichten für die Städte Meinerzhagen und Kierspe: Beide Kommunen erhalten als Schulträger Landesmittel für die verschiedenen Angebote des Ganztagsbetriebs.

Meinerzhagen/Kierspe – Wie aus einer Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg hervorgeht, belaufen sich die Zuwendungen des Landes für das Schuljahr 2023/24 landesweit auf mehr als 121 Millionen Euro – sowohl für den Primarbereich als auch für Schulen der Sekundarstufe. Für Meinerzhagen bedeutet dies: Die Stadt darf sich über 371 874 Euro freuen.



Meinerzhagen

Wie die Bezirksregierung mitteilt, gibt es für die drei OGS-Schulen in Meinerzhagen – Ebbeschule in Valbert, Grundschule Am Kohlberg und Grundschule Auf der Wahr –, die 209 Plätze vorhalten, 349 374 Euro. 129 438 Euro davon sind für die Plätze mit erweitertem Betreuungsbedarf vorgesehen, von denen der Schulträger 51 Plätze vorhält. Darüber hinaus gibt es eine Betreuungspauschale in Höhe von 22 500 Euro, sodass sich die Gesamtförderung für den Primarbereich auf 371 874 Euro beläuft.



Kierspe

Und auch die Stadt Kierspe profitiert: Laut Förderbescheid erhält Kierspe für das kommende Schuljahr 385 272 Euro für den Primarbereich. 355 272 Euro davon entfallen auf die beiden OGS-Schulen der Stadt – die Pestalozzischule und die Bismarck-/Schanhollenschule, die insgesamt 219 Plätze vorhalten. 111 672 Euro davon gibt es für die Plätze mit erweitertem Förderbedarf, von denen es in der Stadt 46 Plätze gibt. Die Betreuungspauschale beläuft sich auf 30 000 Euro.



Primarbereich

Wie es in der Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg heißt, kommt ein Großteil der Fördergelder in Höhe von rund 110 Millionen Euro der Weiterentwicklung des Angebotes an den 583 offenen Ganztagsschulen mit mehr als 65 000 Plätzen im Land zugute. Zusätzlich stellt das Land den Schulen, wie in den Vorjahren, rund 312 Stellen für Lehrkräfte für den offenen Ganztag zur Verfügung. Für weitere Betreuungsangebote an Primarschulen vor und nach dem Unterricht stehen darüber hinaus mehr als 678 000 Euro aus den Förderprogrammen „Schule von Acht bis Eins“, „Dreizehn plus“ oder „Silentien“ bereit.



Sekundarbereich

Für die Angebote in der Sekundarstufe I hat das Land über das Programm „Geld oder Stelle“ für Ganztagsschulen und Schulen mit Halbtagsbetrieb zusätzlich rund elf Millionen Euro bereitgestellt. Damit wird an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht eine pädagogische Übermittagsbetreuung gewährleistet. Ebenso werde ein ergänzendes außerunterrichtliches Ganztags- und Betreuungsangebot ermöglicht. Die Schulen können eigenständig entscheiden, ob sie Stellen für Lehrkräfte oder Geldmittel beantragen. Für Meinerzhagen und Kierspe sind laut Mitteilung für das nächste Schuljahr keine Zuwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ vorgesehen.