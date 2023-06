Dreijährige im Rollstuhl macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt

Von: Sarah Lorencic

Liara hat auch beim Essen viel Freude. Die Dreijährige besucht die Awo-Kita Farbenspiel und geht in die blaue Gruppe. Wir haben das Mädchen, das auf einen Rollstuhl angewiesen ist, einen Tag begleitet. © Lorencic

Liara ist drei Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Wie ein Tag in der Kita bei ihr aussieht, haben wir uns angesehen.

Meinerzhagen – Vor dem Sandkasten steht ein Rollstuhl; Liaras „Rolli“. Mit ihm flitzt die Dreijährige durch die Awo-Kita Farbenspiel. Liara ist an Spinaler Muskelatrophie erkrankt und kann weder gehen noch stehen. In der kombinierten Kita an der Birkeshöh hat sie einen Platz gefunden, der ihr Barrierefreiheit bietet – und das nicht nur baulich. Kinder mit Behinderung aus heilpädagogischen Gruppen und Kinder aus Regelgruppen werden hier gemeinsam gefördert. Wir haben die kleine Meinerzhagenerin einen Tag in der Kita begleitet. Und wie sich im Gespräch mit Awo-Bereichsleiterin Nicole Neises-Weiler herausstellt, ist der Zeitpunkt ein guter. Denn „es brennt“ in den kombinierten Kitas.

Liara ist in der blauen Gruppe. Unschwer zu erkennen: Der Boden ist blau, die Fensterrahmen, das Geschirr. Ein Teil des Konzepts der Kita, in der mit Farben gespielt wird, um zu verdeutlichen, dass hier Vielfalt gelebt wird und Bunt die Antwort auf die vielen Fragen des Lebens ist. Ginge es nach der Dreijährigen, wäre sie sicherlich auch gerne in einer rosafarbenen Gruppe – passend zu ihrem „Rolli“, der einen pinken Korb und einen lilafarbenen Bezug mit Pferden und Hufeisen hat. Nicht zu vergessen ihre Kindergartentasche, die am Lenker hängt. Ihr Rucksack ist das pinke Trollmädchen „Poppy“ aus dem Film „Trolls“: pinke Haut, pinke Haare, aber immerhin ein blaues Kleid. Die Prinzessin der „Trolls“ singt und tanzt für ihr Leben gerne und verbreitet gute Laune in der Welt der bunten Wichtel. Und die verbreitet Liara in jedem Fall auch – sie macht nämlich gerne mal Quatsch, wie ihre Erzieherinnen Liane Malsam und Tessa Ilberg sagen und lachen. Ja, da fährt Liara den Frauen auch mal von hinten in die Hacken, pikst in den Oberschenkel –und fährt dann schnell wieder weg. Frech, wild und wunderbar sollen Kinder nach Buchautorin Astrid Lindgren sein. Und fast könnte man meinen, Liara sei mit ihren roten Haaren und zwei Zöpfen rechts und links eine kleine Pippi Langstrumpf mit genau diesen Eigenschaften.

Ein Kinderrollstuhl vor einem Sandkasten: In der kombinierten Kita Farbenspiel kommen Kinder mit und ohne Behinderung zusammen. © Lorencic, Sarah

Das Lachen vergeht Liara auch beim Essen nicht, obwohl es Nudeln mit grüner Soße gibt, die eigentlich Spinat ist. Aber grüne Soße gefällt den Kindern besser und so fordern sie auch eine zweite und dritte Portion. Der Nachschlag kommt von den Erzieherinnen, aber abräumen müssen die Kinder selbst. Der blaue Teller muss auf den Servierwagen, und dafür hat Liara eine eigene Technik entwickelt. Der Teller liegt entweder auf ihren Beinen oder steht zwischen ihren Füßen. Hilfe braucht sie nur bei wenigen Dingen, am liebsten macht sie alles alleine. Zehn Prozent, schätzt Tessa Ilberg, verbringt Liara im Rollstuhl, den Rest der Zeit auf ihren Knien so gut es irgendwie geht – und dafür hat sie Kniesocken, natürlich rosa.

Mit 15 anderen Kindern ist Liara in einer Gruppe. Hier ist sie die Einzige, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, aber in einer anderen Gruppe ist ein weiteres Mädchen, das auch einen braucht. Ihr und Liara sieht man den Förderbedarf an, vielen anderen Kindern in der Kita allerdings nicht, wie Nicole Neises-Weiler und Einrichtungsleiterin Sabrina König erklären. 20 Kinder sind es insgesamt, die an der Birkeshöh einen Förderbedarf haben. Ein Kind mit Magensonde ist hier nichts Exotisches, wie König sagt. Das nötige Fachpersonal ist vor Ort, mit Expertise und Erfahrung. In den kombinierten Kitas sind Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, Autismus-Spektrum-Störung, aber auch solche, die die Kindergartenzeit nicht überleben werden.

In der Kita Farbenspiel wird Inklusion gelebt

In der sechsgruppigen Einrichtung in Meinerzhagen kommen Kinder mit und ohne Behinderung zusammen, hier wird Inklusion gelebt. Denn: „Isolieren ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Nicole Neises-Weiler und stehe „voll hinter dem Konzept“, das die Awo im Märkischen Kreis in ihren sechs kombinierten Einrichtungen lebt. Hervorgegangen ist das Konzept für vier Häuser aus der ehemaligen Einrichtung in Schürfelde. Die Gruppen aus der einstigen Kita, die ausschließlich Kinder mit Behinderung aufnahm, wurden auf die vier Einrichtungen der Awo aufgeteilt. Zwei Gruppen blieben in Meinerzhagen und kamen damit in die Kita Farbenspiel, eine weitere kam unter anderem nach Halver in die Kita Wundertüte.

Die blaue Gruppe spielt am Morgen, an dem wir Liara besuchen, draußen. Alle tragen ihre Hüte und Kappen und riechen nach Sonnencreme. „Wir machen ein Schnitzel aus dir“, sagt Liana Malsam zu Liara, setzt sie liebevoll in ein schattiges Plätzchen im Sandkasten und lacht. Hilfe, die die Dreijährige braucht. Im Sandkasten selbst ist sie dann aber recht mobil. Sie kann noch auf ihren Knien hocken und auch krabbeln. So kommt sie an Eimer und Förmchen, die sie gerne hätte. Wenn sie aber wieder in ihren „Rolli“ möchte, braucht sie dafür Unterstützung. Erstmal aber verbringt sie eine ganze Zeit im Sand, füllt und leert ihren Eimer immer wieder aufs Neue. Auf der Wiese des Außengeländes rennen die Kinder wild umher, rutschen, schaukeln, spielen Fangen. Auf der gepflasterten Fläche tanzt eine Gruppe Mädchen nach, was ein Mädchen vortanzt. Liara leert derweil ihren Eimer und schüppt immer wieder neuen Sand hinein. Dass die anderen können, was sie nicht kann, stört sie nicht, sagen die beiden Erzieherinnen.

Auf den Knien: In der Kitagruppe versucht Liara alles, was geht, ohne ihren Rollstuhl. © Lorencic, Sarah

Liara möchte jetzt in ihren Rolli, sagt sie. Wer sagt, dass sie nicht kann, was die anderen können? Die Dreijährige schnallt sich an, löst ihre Bremsen und dreht sich wild im Kreis. Sie tanzt – und fährt dann schnell weg zu einer Gruppe von Kindern. Sie hilft jetzt zwei Mädchen und einem Jungen, die hinten am Zaun ein Lagerfeuer machen wollen – „im Spiel“, versteht sich. Sie sammeln Steine, trockene Blätter und kleine Äste. Sich bücken und die kleinen Dinge aufheben kann Liara nicht. Aber sie bekommt nun alles, was die anderen drei sammeln, und lädt alles schnell am Lager der Gruppe ab. Inklusion ist unter Kindern so selbstverständlich.

Für die Eltern der Kinder mit Förderbedarf ist das etwas ganz Besonderes, wie Sabrina König weiß. Oft hätten die Eltern Bedenken und sind dann ganz erleichtert, wenn sie sehen, dass die Kita Farbenspiel eine ganz normale Kita ist – zumindest auf den ersten Blick. Hier arbeiten im Vergleich zu Regelkitas mehr Erzieher, eine Kinderkrankenschwester und Therapeuten. Im Obergeschoss, das mit Fahrstuhl erreichbar ist, sind Therapieräume, in denen die Kinder mit Förderbedarf ihre Anwendungen innerhalb des Kita-Tages erhalten. Liara geht zum Beispiel zur Ergotherapie. Eine Entlastung für Eltern, die oft lange auf einen Platz warten, der nicht selten außerhalb der Region ist. Ein halbes Jahr ohne Therapie kommt daher oft vor, ist aber, wie Nicole Neises-Weiler erklärt, genauso oft kaum noch aufzuholen. In der kombinierten Kita gibt es diese Komplexleistung, die am Ende auch Familienzeit nach der Kita ermöglicht. Doch das alles steht auf der Kippe. „Es brennt“, sagt Neises-Weiler zur derzeitigen Situation in den Kitas.

Der Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) beabsichtigt, alle heilpädagogischen Kitas in Regelkitas umzuwandeln, wie Nicole Neises-Weiler sagt. Jede Kita könne jedes Kind aufnehmen, so die Annahme des LWL, kritisiert die Awo-Bereichssleiterin. Und: Von diesem Vorhaben weiß kaum eine Kita.

Dabei ist das Ziel, dass der Umstellungsprozess in KiBiz-finanzierten Einrichtungen bis zum Jahresende 2026 abgeschlossen ist und ab dem 1. August 2027 Wirkung entfaltet. In Einzelfällen kann die Umstellung um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Mit den Anpassungen soll auch der Fahrdienst wegfallen, der momentan noch Kinder mit Förderbedarf zu Hause abholt und nach Hause bringt – zum Teil kommen die FarbenspielKinder aus Kierspe, in Schürfelde kamen sie teils aus Balve. Der Fahrdienst ist vor allem für berufstätige Eltern eine wichtige Entlastung. Schon jetzt gibt es Kürzungen. Um fünf Prozent wurden die Förderungen der Therapien bereits reduziert. „Das ist frustrierend“, sagt Neises-Weiler. Besorgt sind derweil auch die Erzieherinnen und Erzieher in Regelkitas. „Wie soll das gehen?“, fragen sie sich Immer am 1. August beginnt das Kindergartenjahr. Im September rufen bereits die ersten Kitas bei Sabrina König an und fragen, ob sie ein Kind aufnehmen können, weil die Regelkita überfordert sei, erzählt die Leiterin. Fünf Wechselkinder sind es meistens, sagt die Farbenspiel-Leiterin. Die Regelkitas können aber nicht leisten, was die Kinder zum Teil brauchen. Personell nicht, und auch nicht fachlich. Die Multiprofessionalität in der kombinierten Kita zeichnet sie aus. Oft würden Kinder daher in Regelkitas abgelehnt, weil die Einrichtungen darauf hoffen, dass die Kita Farbenspiel sie aufnimmt. Doch für jedes Kind mit Förderbedarf braucht es am Ende einen Antrag und einen Platz. „Wir sind eigentlich überbelegt“, sagt König. Dass Eltern verzweifelt sind, zeigt sich auch an Anmeldungen von Kindern, bei denen sich nach ein paar Wochen in der Kita herausstellt, dass sie eigentlich einen besonderen Bedarf haben. Drei sogenannte I-Anträge hat die Kita daher nachträglich gestellt.

Man sucht noch nach Antworten auf die Frage, wie es mit heilpädagogischen Kitas weitergehen soll. Für die Awo ist klar, dass der Plan nicht aufgehen wird. „Das funktioniert aus unserer Sicht nicht“, sagt die Awo-Bereichsleiterin. Und wenn, dann auf Kosten der Kinder, die nicht mehr so betreut werden wie sie müssten. Dabei setzt man in der Awo-Kita um, was das Bundesteilhabegesetz fordert. „Das System ist gut, so wie es ist“, meint Neises-Weiler. Könnte sie entscheiden, was geändert wird, wären es die Tagessätze und eine gesicherte Finanzierung.