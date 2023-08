Große Pläne für Spielplätze in Meinerzhagen

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Die Spielplätze an der Otto-Fuchs-Straße und an der Hohschlade (Bild) werden für jeweils rund 55 000 Euro saniert. Beauftragt wurde das Landschaftsarchitekturbüro Jürgen Wagner aus Schmallenberg. © Lorencic

Sie sollen naturnah werden, die Kinder zur Bewegung animieren und ihnen dabei mehr als nur Spielgeräte anbieten. Die beiden Spielplätze an der Otto-Fuchs-Straße und an der Hohschlade sind die ersten, die aufgrund der Spielplatzbedarfsplanung von 2021 jetzt saniert werden

Meinerzhagen – Rund 56 000 Euro kostet die Maßnahme an der Otto-Fuchs-Straße, circa 57 000 Euro der Umbau an der Hohschlade, zusammen liegen die Kosten bei 116 368 Euro. Vorgestellt wurden die Pläne im Bauausschuss am Mittwoch vom ausführenden LandschaftsarchitekturbüroWagner aus Schmallenberg. Dafür extra angereist waren Architekt Jürgen Wagner und Projektbetreuerin Larissa Weigand.

Die Spielplätze an der Otto-Fuchs-Straße und an der Hohschlade sind die ersten Spielplätze, die saniert werden. © Lorencic

Hohschlade

Wie die Projektleiterin ausführte, gebe es auf dem Spielplatz Hohschlade einige Defizite. So gebe es keinerlei Abgrenzung zur Straße, viel Wiese, aber wenig Gehölz, was für wenig Schatten sorgt. Hier hatte die Stadt bereits mit einem Sonnensegel über dem Sandkasten nachgeholfen, das auch erhalten bleiben soll. Wie Larissa Weigand weiter erläuterte, werden weitere Großgehölze gepflanzt, Heckenstrukturen als Abgrenzung zur Straße gesetzt und die bestehenden Spielgeräte um sechs erweitert. Neu hinzu kommen Schwingstufen, ein Stelzenlauf, eine Ketten-Schlaufenbrücke, ein Wackelbalken, Klettersprossen und ein Balancierbalken. Gemeinsam ergeben sie verteilt über das Gelände einen Parcours. Die Bepflanzung ist ebenfalls wohl bedacht. Von Apfelbäumen und Beerensträuchern sollen die Kinder in Zukunft naschen können, mit den Trieben einer Weide und den Früchten von Nussbäumen sollen die Kinder zum fantasiereichen Spielen mit Naturmaterialien eingeladen werden. Besonders an der Hohschlade wird auch der Nachbarschaftstreff sein, der am Rand des Spielplatzes integriert wird. Zwei Terrassen mit Tischen und Bänken sollen zum Verweilen einladen. Für Jugendliche gibt es in dem Bereich von Basketballkorb und Bolzplatz sogenannte Teen-Seats. Rund um den Sandkasten wird eine Natursteinmauer zum Klettern und Sitzen dienen.

Die Anlagen sollen naturnah werden und Kinder zu Bewegung animieren. © Lorencic

Otto-Fuchs-Straße

Auch an diesem Spielplatz bleiben die vorhandenen Spielgeräte erhalten und werden lediglich umgesetzt und um einige mehr ergänzt. Der Spielplatz für die Jugendlichen wird etwas deutlicher durch den bereits vorhandenen Hügel abgetrennt, in dem eben dieser durch Erdaushub von anderer Stelle vergrößert wird. Die Hügellandschaft wird selbst zum Element, das zum Erklimmen auf unterschiedliche Weise einladen soll. Der Aufstieg zur Rutsche, die auf dem Hügel startet, soll fortan auch über ein Hangkletternetz erfolgen. Das Spielhaus ist marode und wird durch ein gefälltes Baumhaus ersetzt, die Tore auf dem Bolzplatz werden erneuert. Die Naturgestaltung wird der auf dem Spieplatz Hohschlade gleichen. Große Bäume werden gepflanzt, die Schatten und Spielmaterial mit ihren Ästen und Früchten bieten sollen.

In der nächsten Saison soll der Spielplatzumbau starten. © Lorencic

Fehlt das Element Wasser?

Die Ausschussmitglieder zeigten lobten die Pläne. Birgit Claus (Grüne) fehlte lediglich das Element Wasser. Zum Matschen, aber auch zum Abkühlen. Wie Jürgen Wagner erklärte, wäre eine Umsetzung mit dem veranschlagten Budget von rund 50 000 Euro nicht möglich. 25 000 Euro mehr, schätzt er, müsste man für einen Wasseranschluss einplanen. Auch Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck sagte, dass die Kosten immens seien. Vielleicht gebe es mal Förderungen mit Blick auf die heißeren Sommer, aber für eine Kommune seien diese Kosten nicht zu stemmen. Aufgrund der Lage der beiden Spielplätze nahe einer Wohnbebauung sieht der Landschaftsarchitekt abermals nicht den Bedarf. Viel wichtiger, darauf wurde Wert bei der Planung gelegt, sei die Motivation der Kinder zu Bewegung und die Förderung ihrer Motorik. Immerhin würden Kinder heute nicht mehr nur eingeschult, sondern „eingestuhlt“.