Spielerisch Deutsch lernen mit zwölf Vorschulkindern

Von: Simone Benninghaus

Lehrerin Wiebke Gracin hilft beim Lernen – zum Beispiel der einzelnen Körperteile wie die Nase oder die Augen. © Benninghaus, Simone

Wie viele Silben hat der Elefant? Edona spricht das Wort langsam aus und zusammen mit Olga Pauls klatscht sie bei jeder Silbe einmal. Das Mädchen zählt „Eins, zwei, drei“ und malt die Silbenbögen unter das Bild im Buch. Beim Ball ist es dagegen nur ein Bogen, bei der Gurke sind es zwei. Edona kommt aus dem Kosovo und lernt in der Grundschule Am Kohlberg Deutsch. Nach den Sommerferien wird die Sechsjährige hier eingeschult.

Meinerzhagen – Insgesamt zwölf Jungen und Mädchen besuchen seit März einmal pro Woche den Deutschkurs der Schule. Die meisten von ihnen kommen aus der Ukraine, sie mussten vor dem Krieg flüchten und werden jetzt in Deutschland zur Schule gehen, zwei Kinder stammen aus dem Kosovo, eins aus Moldawien.

Nur vier der zukünftigen Erstklässler können in Meinerzhagen einen Kindergarten besuchen – in der Regel ein erster Schritt, um Freunde zu finden und mit der fremden Sprache vertraut zu werden. Doch für alle gab es keine Plätze und auch in ihrem Heimatland gingen die meisten der Kinder nicht in die Kita. Die Trennung von den Eltern seien sie daher nicht gewohnt, sagt Wiebke Gracin. Die Pädagogin ist Sprachbildungsbeauftragte an der Grundschule und weiß: Sich jetzt alleine in einem deutschsprachigen Umfeld zurechtfinden zu müssen ohne die Sprache ansatzweise zu können – das ist nicht einfach. Daher gehe es im Vorschulkurs um weit mehr als darum, zu lernen, mit Schere und Klebstoff zu hantieren.

Mangelnde Sprachkenntnisse

Die mangelnden Sprachkenntnisse und die fehlenden Erfahrungen, die normalerweise schon im Kindergarten gesammelt werden, spüre man sowohl sozial als auch emotional, berichtet Wiebke Gracin. Bei der Anmeldung für die Schule seien die Kinder schließlich aufgefallen und seit einigen Monaten treffen sie sich wöchentlich im Tigerentenraum mit Wiebke Gracin, Olga Pauls, Brigitte Schmidt und Sabine Kappius. Der Vorschulkurs soll sie auf die Schule vorbereiten und Grundfertigkeiten der deutschen Sprache, der Wahrnehmung oder erste Zahl- und Mengenvorstellungen trainieren.

Auch der sechsjährige Artöm besucht die Gruppe. Er sei zurückhaltend, sagt sein Vater Yuri, der selbst auch einen Deutschkurs besucht, um die „schwere Sprache“ zu lernen. Aber die Kinder hätten schon Zahlen, Farben und Körperteile geübt.

Wie Yuri ist auch Idonas Mutter und Alberts Vater im Kurs dabei. „Sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern sollen Ängste genommen werden“, erklärt Wiebke Gracin. Daher sei bewusst die Schule als Veranstaltungsort gewählt worden. Die Eltern können Einblick in die Vorschulübungen erhalten und dies auch zuhause mit ihren Kindern lernen. Zugleich werden Beratungsmöglichkeiten, beispielsweise für die Betreuung in der OGS oder im Kidsclub, angeboten.

Mit Blick auf den nahenden Schulbeginn können auch alle Fragen der Eltern übersetzt und erklärt werden, denn Olga Pauls spricht fließend russisch. Der Kontakt zu der Meinerzhagenerin, die auch als Nachhilfelehrerin tätig ist, entstand über das Kommunale Integrationsmanagement des Märkischen Kreises, das zugewanderte Familien betreut und dabei hilft, dass Familien in ihrer neuen Heimat gut ankommen und Helfende dorthin vermittelt, wo Hilfe dringend benötigt wird.

Wie Olga Pauls engagiert sich auch Brigitte Schmidt ehrenamtlich für das Projekt. Sie ist seit vielen Jahren als Sprachspielpatin an der Kohlbergschule im Einsatz und fördert Kinder mit geringen Deutschkenntnissen regelmäßig in kleinen Gruppen. Auch Susanne Kappius arbeitet schon lange ehrenamtlich als Gesundheitsförderin für das Klaro-Projekt an der Schule.

Edona und Olga Pauls zählen gemeinsam Silben. Die Kinder arbeiten in Büchern, die sie auch mit nach Hause nehmen dürfen. Der Vorschulkurs soll ihnen helfen, Deutsch besser verstehen und sprechen zu können, wenn sie nach den Sommerferien Am Kohlberg eingeschult werden. © BENNINGHAUS

Die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen hat den Kurs durch die Anschaffung von Büchern und Etuis unterstützt. Gebrauchte Schul- und Sporttaschen und Schulpantoffeln werden überwiegend von Kohlberg-Eltern gespendet. Für alle, die sich für das Projekt engagieren, ist es wichtig, das Erlernen der Sprache zu fördern, damit Artöm, Edona, Albert und den anderen Kindern der Schulstart etwas leichter fällt.

Ritualisierter Ablauf gibt Sicherheit

Wenn die Kinder und ihre Sprachlehrerinnen zusammen treffen, dann ist der Beginn zu jeder „Unterrichtsstunde“ gleich. „Ein ritualisierter Ablauf gibt Sicherheit und lädt zum Mitmachen ein“, erklärt Wiebke Gracin. Zum Start werden daher vertraute und einfache Lieder wie der „Körperteil-Blues“ gesungen, in die die Kinder schnell mit einstimmen können.

Mimik und Gestik bei Liedern helfen, Wörter zu verstehen und zu behalten. Der Vorschulkurs wird auch von der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen unterstützt, daher besuchte auch Mitarbeiterin Özlem Köse (Mitte) die Gruppe am letzten Kurstag vor den Ferien. © Benninghaus, Simone

Durch Lieder und Spiele wie „Obstgarten“ oder „Memory“ findet die Sprachförderung spielerisch statt und grammatische Strukturen und Muster werden verinnerlicht angewendet. Die neue Sprache soll Spaß machen und direkt ins Ohr gelangen.

Kurs soll eine Brücke bauen

Nach den Sommerferien werden die zwölf Jungen und Mädchen ihren ersten richtigen Schultag in einer der insgesamt drei ersten Klassen erleben. „Manche Kinder haben sich im Kurs bereits etwas angefreundet und wir haben darauf geachtet, dass sie nun zusammen eine Klasse besuchen“, so Wiebke Gracin. Künftige Mitschüler könnten erste Freundschaften ja auch bereits im Kindergarten knüpfen. Der Sprachkurs soll nach den Ferien fortgesetzt werden. Der Lions Club hat seine Unterstützung hierfür bereits zugesagt. Den Platz von Wiebke Gracin wird dann Sprachspielpatin Christina einnehmen, während die Pädagogin die Kinder des Kurses und andere zugewanderte Kinder zusätzlich vormittags im Förderunterricht für Deutsch unterrichten wird. Die Kurse sollen vor allem eines sein: eine Brücke, um die neue Sprache lernen zu können.