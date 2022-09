Spiel und Spaß im Stadion

Von: Simone Benninghaus

Die Ebbeschüler hatten beim Schulsport-Event eine Menge Spaß. © Benninghaus, Simone

„Wir bewegen Schulen“ lautet das Motto des Schulsport-Events Trixitt, und am Freitag waren mehr als 170 Kinder der Grundschule Valbert mächtig in Bewegung.

Meinerzhagen - Im Stadion an der Oststraße hatten sie beim Schulsport-Event jede Menge Spaß. Auf dem Fußballrasen war ein riesiger Air-Spieleparcours aufgebaut worden. Klassenweise gingen die Jungen und Mädchen hier bei Standfußball, Basketball oder Völkerball an den Start. Bälle waren auch beim Schulsport-Event immer dabei, doch ging es weniger um Punkte oder Siege, sondern vor allem um ein gemeinsames Sporterlebnis. Dafür sorgte das Trixitt-Team, das den Kindern einen etwas anderen Schulvormittag bescherte.

Event für Schulen

Entstanden in Bochum, hat sich Trixitt von einem Fußball-Projekt zu einem Event für Schulen entwickelt, das an mehr als 1000 Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt wird. Die Grundschule Am Kohlberg durfte bereits vor den Sommerferien mitmachen, die Schule Auf der Wahr am Donnerstag.

Für manche Kinder der erste Besuch im Stadion

Finanziert wird Trixitt durch das NRW-Förderprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“. Schulleiterin Stefanie Nesselrath freute sich über die Begeisterung ihrer Schüler: „Durch Corona waren einige Kinder noch nie im Stadion, für sie ist es heute das erste Mal. Schön, dass alle gemeinsam einen tollen Vormittag erleben können.“