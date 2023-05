Millionenpublikum: Vor 50 Jahren stand Meinerzhagen Kopf

Von: Frank Zacharias

Teilen

Das Kamel darf nicht fehlen – auch nicht beim Treffen der Meinerzhagener Mannschaft anlässlich des 40. Jahrestags des „Spiels ohne Grenzen“ in der Volmestadt. Archi © Schüller

8000 Zuschauer im Stadion an der Oststraße, ein Millionenpublikum vor den Fernsehgeräten: An diesem Samstag vor 50 Jahren herrschte in Meinerzhagen der Ausnahmezustand.

Meinerzhagen – Den Grund dafür lieferte eine Fernsehshow, die damals ein echter Straßenfeger war: Das „Spiel ohne Grenzen“ war so etwas wie das sportlich-spielerische Gegenstück zum Grand Prix Eurovision de la Chanson, dem heutigen Eurovision Song Contest. Mehrere Städte aus bis zu sieben Ländern traten zunächst in nationalen Ausscheidungskämpfen und schließlich beim großen Europa-Finale in kreativen Wettkämpfen gegeneinander an. Am 13. Mai 1973 war Meinerzhagen Austragungsort einer Vorrunde, die die ganze Region in Euphorie versetzte.

Um zu verstehen, warum diese Fernsehsendung eine so große Bedeutung hatte, genügt der Blick in damalige TV-Zeitschriften: Neben ARD und ZDF gab es nur die dritten Programme – das Zeitalter der medialen Flut war längst nicht angebrochen. Die Chance auf hohe Einschaltquoten war entsprechend hoch. Erst recht, wenn Sendungen ein Stück Heimat abbildeten und mit teils extrem einfallsreichen Spielen für Unterhaltung sorgten. So auch an jenem Samstag im Mai vor 50 Jahren, als sich das Stadion an der Oststraße in ein „Land der Pharaonen“ verwandelte.

Das Kamel darf nicht fehlen – auch nicht beim Treffen der Meinerzhagener Mannschaft anlässlich des 40. Jahrestags des „Spiels ohne Grenzen“ in der Volmestadt. Archi © Schüller

Karin Arnold war hautnah dabei. Als 17-jährige Schülerin gehörte sie zur Meinerzhagener Mannschaft, die an diesem Tag gegen die Kontrahenten aus Goch ein Heimspiel hatte. Anlässlich des Jubiläums erinnert sie sich an viele Einzelheiten – aber längst nicht mehr an alles. „Ich war wie im Tunnel“, sagt Arnold, die damals noch Erbe hieß und zu den jüngsten Teilnehmerinnen im Feld zählte. „Ich erinnere mich noch an den Lärm, den die Zuschauer machten, als wir zur Oststraße kamen. Das hörte man von Weitem!“, sagt die heute 67-jährige Meinerzhagenerin, die gemeinsam mit ihrem Teamkollegen viele Strapazen mitgemacht hatte, um möglichst konkurrenzfähig zu sein.

„Ende 1972 gab es einen Aufruf in der Zeitung, dass Teilnehmer für eine Meinerzhagener Mannschaft gesucht würden“, erinnert sich Karin Arnold. Circa 90 Männer und Frauen meldeten sich und wurden zu einem Test in die Turnhalle an der Genkeler Straße eingeladen. „Da wurde dann ausgesiebt“, so Arnold. „Anfang Januar bekamen wir dann Bescheid, dass wir zu den 30 Personen zählen, die nun regelmäßig zum Training eingeladen sind.“ Und damit galt ab sofort der ganze Fokus dem „Spiel ohne Grenzen“.

Das Team vor 50 Jahren: 20 Frauen und Männer hatten sich intensiv auf die große Fernsehshow vorbereitet. © MZ-Archiv

Karin Arnold nahm als 17-jährige Schülerin am Spiel ohne Grenzen teil. Sie erinnert sich immer noch gerne an diese besondere Zeit im Jahr 1973, die sie in einem © album festgehalten hat. Die Anspannung war damals allerdings enorm – wie im rechten Bild vor dem Auftaktspiel zu sehen ist. Fotos: F. Zacharias/Arnold

Wöchentlich verlangte Trainer Walter Haverkamp seinen Schützlingen nun immer mehr ab. „Da war er sehr kreativ“, sagt Karin Arnold und lacht. Sie erinnert sich dabei nicht nur an die sportlichen, sondern auch die pädagogischen Qualitäten ihres Trainers. Aber auch an den Druck, dem sich jeder potenzielle Teilnehmer damals stellte. Denn bis zur Show mussten weitere zehn Personen aus dem Kader gestrichen werden. „Da hatte man nach jedem Training Angst, nicht mehr dabei zu sein.“ Karin Arnold blieb dabei – und hatte am 13. Mai gemeinsam mit ihrem Team ihren großen Tag.

Aus elf Spielen galt es, möglichst viele Siege und damit Punkte zu erringen. Die heute oftmals kritisierte „kulturelle Aneignung“, die etwa den Auftritt einer Awo-Seniorentanzgruppe bei der Bundesgartenschau in die Schlagzeilen geraten ließ, war damals noch kein Thema. Und so schminkte Karin Arnold gemeinsam mit Eva Hake als verkleidete „Zofen“ eine Büste der Nofretete; trieben Rolf Kintea und Rüdiger Kolb in Scheichkostümen die „Kamele“ Reinhard Busch und Helmut Rüßmann vor sich her.

„Volles Haus“ an der Oststraße: Wer es nicht ins Stadion geschafft hatte, fieberte am Fernsehgerät mit, als die Meinerzhagener ihre Gäste aus Goch im „Land der Pharaonen“ empfingen. Links das zweite Spiel: Eine mit Bändern eingewickelte Mumie muss „entwickelt“ werden. Rechts: Kulturelle Aneignung war damals kein Thema beim „Kameltreiben“. © MZ-Archiv

Die Entscheidung brachte letztlich bereits Klaus Guthoff, der als Skarabäus eine Kugel vor sich her über die Ziellinie schieben musste. Durch den gesetzten Joker erhielt Meinerzhagen für diesen Sieg vier Punkte und führte uneinholbar mit 14:4 – am Ende stand es sogar 18:4 für die Gastgeber, die damit in diesem Jahr den Bann brachen und erstmals als „Platzmannschaft“ beim Spiel ohne Grenzen den Sieg holten. Ein Erfolg, mit dem man nicht gerechnet hatte, wie Karin Arnold heute sagt. „Das waren schon starke Sportler aus Goch, wir hatten großen Respekt“, erinnert sie sich. „Aber wir waren von Walter Haverkamp super vorbereitet worden.“

Für den ganz großen Coup reichte es am 18. Juli 1973 in Arnheim, dem Ort der nächsten Runde mit internationalen Gegnern, aber nicht mehr. Waren die Meinerzhagener in der Generalprobe mit 44 Punkten noch überlegen, holten sie am Wettkampftag nur noch 38 Zähler, landeten hinter dem britischen Ely auf Platz zwei und mussten hoffen, dass in den noch ausstehenden nationalen Turnieren kein weiteres deutsches Team mehr Punkte einfährt. Denn: Die beste Mannschaft aus Deutschland durfte im September zum großen Europa-Finale nach Paris fahren.

Mit „Mein...Mein...Meinerzhagen“ feuerten die heimischen Zuschauer ihr Team an. 8000 Menschen bevölkerten das Stadion an der Oststraße. © MZ-Archiv

„Wir haben uns danach zu jeder Show getroffen, um mitzufiebern“, sagt Karin Arnold. Marburg holte Meinerzhagen letztlich doch noch ein – und unterlag in Paris „guten Bekannten“ der Volmestädter: Ely.