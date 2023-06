Sperrung der Bahnlinie: Drei Brücken im Visier

Von: Frank Zacharias

Teilen

Bereits im Mai hatte die Bahn angekündigt, dass vom 22. Juni bis zum 9. Dezember keine Regionalbahn auf der Strecke zwischen Overath und Lüdenscheid fahren kann. Jetzt gab das Unternehmen Details zu den Arbeiten bekannt.

Meinerzhagen/Kierspe – So erneuere die Bahn nicht nur zwei, sondern gleich drei Brücken auf der Strecke der RB 25. Darunter auch eine Brücke in Kierspe: Das hier in Rede stehende Bauwerk wurde 1891 gebaute, ist gut 15 Meter lang und muss durch eine Hilfsbrücke ersetzt werden. Diese soll bis zum Neubau einer Brücke den Zugverkehr für die nächsten voraussichtlich 10 bis 20 Jahre über die Volme führen. Der neue Stahlüberbau werde eine Spannweite von rund 21 Metern haben. Lärm sei in Zuge der Arbeiten nicht durchweg zu vermeiden.

Zudem soll die „Aggerbrücke“ saniert werden: Die über die Agger führende Brücke aus dem Jahr 1927 hat fast 100 Jahre Zugverkehr getragen. Jetzt wird die über 50 Meter lange Stahltrogbrücke durch eine Stabbogenbrücke ersetzt. Der neue Stahlüberbau werde parallel aus Einzelsegmenten auf der benachbarten Montagefläche zusammengeschweißt und anschließend eingehoben. „Hierbei werden circa 400 Tonnen Stahl und 250 Kubikmeter Beton bewegt. Außerdem muss der direkt an die Brücke angrenzende Bahnübergang ,Bliesenbacher Straße‘ technisch angepasst werden“, heißt es vonseiten der Bahn, die außerdem eine kleinere Brücke zur „Wohnwagensiedlung“ aus dem Jahr 1909 sanieren muss. Die Deutsche Bahn investiert nach eigenen Angaben insgesamt rund vierzehn Millionen Euro in die drei Brücken.

Auswirkungen für die Bahnkunden

Während der Bauzeit sollen die Züge der Regionalbahnlinie 25 auf der Strecke zwischen Overath und Lüdenscheid von Donnerstag, 22. Juni, bis Samstag, 9. Dezember, durch Busse ersetzt werden. Neben einem Lokalbus mit Halt an allen Stationen wird zudem ein Schnellbus für Fahrten zwischen Gummersbach und Overath angeboten. In der Zeit von Mittwoch, 12. Juli, bis Mittwoch, 9. August, finden zudem Bahnsteigarbeiten zwischen Rösrath und Overath statt. In dieser Zeit fahren auch auf dem den Abschnitt zwischen Rösrath und Overath Busse im Schienenersatzverkehr. Ferner können von 12. Juli bis 9. August aufgrund von Bahnsteigarbeiten in Hoffnungsthal tagsüber jeweils zwischen 5 Uhr bis 19 Uhr die Züge in Fahrtrichtung Overath nicht in Hoffnungsthal halten.

Fahrgäste mit dem Ziel Hoffnungsthal können in Rösrath auf die Buslinie 442 der RVK umsteigen. Zudem fallen in diesem Zeitraum in den Abend- und Nachtstunden (jeweils zwischen 19 Uhr und 5 Uhr) die Züge zwischen Rösrath und Lüdenscheid komplett aus und werden durch Busse ersetzt. Neben einem Schnellbusangebot Rösrath – Overath – Gummersbach werden Busse mit Halt an allen Stationen eingesetzt. Die Fahrplanänderungen seien in den Online-Auskunftssystemen der Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben.