Sparkasse bereitet sich auf Engpässe vor

Von: Fabian Paffendorf

Durch den Warnstreik der Geldboten wird in manchen Geldinstituten das Bargeld knapp. Die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen hat allerdings rechtzeitig die Bestände aufgestockt. © Angelika Warmuth

Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit die Mitarbeiter von Geldtransportunternehmen zu Warnstreiks aufgerufen. Die Folge: Wenn die Geldboten streiken, kann es zu Engpässen bei den Bargeldbeständen der Geldinstitute kommen. Die Kunden der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen müssen nun aber nicht befürchten, dass die Geldautomaten alsbald keine Banknoten mehr ausgeben, wie Sparkassensprecherin Katja Drees versichert.

Meinerzhagen/Kierspe –In den vergangen Wochen hatte sich bereits abgezeichnet, dass im bundesweiten Tarifstreit der Geld- und Wertbranche keine schnelle Einigung zu erwarten wäre. Die Gewerkschaft fordert je nach Region und Dienstleistung eine Anhebung der Stundenlöhne auf 16,19 Euro bis 20,60 Euro. Betrieblich Angestellte sollen nach Forderungen der Gewerkschaft elf Prozent höhere Löhne und Gehälter bekommen.

Nach dem Scheitern der dritten Verhandlungsrunde Ende Juni hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Geldtransportunternehmen zu einem mehrtägigen Warnstreik aufgerufen. Die dadurch zu erwartenden Lieferengpässe bei Bargeldtransporten sollen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, den Forderungen von Verdi entgegenzukommen.

Zwar weisen zahlreiche Banken und Sparkassen in der Region derzeit ihre Kunden mit Aushängen auf eine mögliche Bargeldknappheit und eventuelle Abschaltung einzelner Geldautomaten hin, aber bislang ist der Ernstfall in den Filialen der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen noch nicht eingetreten. „Unsere Kunden müssen keine Angst haben, dass das Bargeld jetzt knapp wird. Wir haben uns auf temporäre Streiks im Vorfeld gut einstellen können und genügend Bargeldvorräte angelegt, um die Auswirkungen der Streiks überbrücken zu können“, erklärt Katja Drees. Schwerpunktregion der Streiks ist in NRW derzeit das Ruhrgebiet. Der Märkische Kreis ist also aktuell nur im geringen Maße von den Streikauswirkungen betroffen.