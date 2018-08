Spannendes Zeltlager der Waldjugend Meinerzhagen

+ © Schlicht © Schlicht

Meinerzhagen - Die Natur erleben, sich selber versorgen und dabei viel Spaß haben – davon konnten die 17 Jungen und Mädchen, die sich an der Ferienspielaktion der Waldjugend beteiligt haben, einfach nicht genug bekommen. Gemeinsam mit Leiter Dirk Gerlach und seinen sechs Helfern erlebten sie von Freitag bis Samstag eine ereignisreiche Zeit am Naturfreundehaus in Heed.