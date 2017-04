Oliver Drenkard löst Rolf Puschkarsky ab

Meinerzhagen - Oliver Drenkard ist der neue Vorsitzender des Trägervereins des Sozialen Bürgerzentrums Mittendrin. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, hatte sich der bisherige Vorsitzende Rolf Puschkarsky bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch nicht zur Wiederwahl gestellt.

„Nicht, weil ich keine Lust mehr hätte, sondern weil ich denke, dass zehn Jahre in diesem Amt genug sind“, erläuterte er der Versammlung.

In seinen letzten Vorstandsbericht ließ er die vergangenen Jahre noch ein mal Revue passieren. „Ich denke auch gern an die Anfänge zurück, als wir 2007 überlegt haben, was wir in Meinerzhagen dazu beitragen können, um Not zu lindern, um ein Angebot zu erstellen, dass sich in dieser Form noch nicht etabliert hatte, und wie wir mit viel Hilfe im Januar 2008 das Mittendrin eröffnen konnten“, sagte Puschkarsky, und weiter: „Unsere Aufgaben haben sich geändert. Niemand konnte damit rechnen, dass wir uns eines Tages um Menschen kümmern müssten, die zu uns geflüchtet sind. Eine große Herausforderung, die wir aber mit finanzieller Unterstützung aus der Bevölkerung und mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen im Arbeitskreis Flüchtlinge und hier im Hause gestemmt haben. Wir haben uns für unseren Einsatz aber auch rechtfertigen müssen. Aber wir machen dies aus Überzeugung, und auch weiterhin sind die sogenannten Schwachen, aber auch alle anderen, die zu uns kommen, gern gesehene Gäste. So steht es in unserer Satzung, und das wollen wir auch! Ich bedanke mich bei allen, die sich in den vergangenen Jahren monetär oder menschlich eingebracht und das Mittendrin zu einem Erfolgsmodell gemacht haben, für das sich auch andere Städte und Institutionen interessiert haben. Mittlerweile sind diese Einrichtungen landauf, landab nicht mehr aus dem sozialen Gefüge wegzudenken.“ Puschkarsky wünschte dem Trägerverein weiterhin alles Gute und immer das „richtige Händchen“ in einer sicher nicht einfacher werdenden Zukunft. Er erhoffe sich für den Vorstand auch weiterhin ein offenes Ohr für die Wichtigkeit der sozialen Einrichtung.

Das Amt des zweiten Vorsitzenden, bisher von Oliver Drenkard besetzt, blieb vorerst vakant. Allen übrigen Vorstandsmitglieder wurden anschließend in ihren Ämtern bestätigt.

Kassiererin Silke Fernholz bescheinigte dem Verein in ihrem Jahresbericht eine gute Liquidität und belegte, dass die Spenden für die Flüchtlinge auch eigens zu diesem Zweck eingesetzt wurden.

Anstelle von Dr. Hildegard Hartisch, die bisher den Inner-Wheel-Club im Trägerverein vertrat und diese Aufgabe künftig nicht mehr wahrnehmen möchte, konnte am Mittwoch Charlotte Zeiss-Miserre in der Runde begrüßt werden. Sie wurde zur Kassenprüferin gewählt. Für Matthias Scholand von der Freien evangelischen Gemeinde kam Susanne Berndt neu hinzu.