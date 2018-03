Soziale Dienste weihen neue Räume an Volmestraße ein

Meinerzhagen - Der Regionale Soziale Dienst Süd hat gestern seine neuen Räumlichkeiten an der Volmestraße offiziell eingeweiht.

Trotz einiger durch Grippe, Schnee und Streik bedingter Ausfälle konnte Meinolf Hammerschmidt, Fachdienstleiter Soziale Dienst im Märkischen Kreis, „eine bunte Schar an Menschen und Institutionen“ begrüßen. Vertreter der Städte Kierspe und Meinerzhagen sowie von Beratungsstellen, Jugendzentren, Kitas und Familienzentren waren der Einladung gefolgt, um die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen.

Zuvor war der Regionale Soziale Dienste Süd für Kierspe und Meinerzhagen viele Jahre im Meinerzhagener Rathaus angesiedelt, aber da die dortigen Räume anderweitig benötigt wurden, musste man sich nach einer Alternative umsehen. An der Volmestraße sei man fündig geworden. Der Umzug für das zehnköpfige Team um Sachgebietsleitung Britta Lemke erfolgte im August. Seitdem habe man sich gut am neuen Standort etabliert, sagte Hammerschmidt. Dort seien nun auf zwei Etagen der allgemeine soziale Dienst, der kinder- und jugendärztliche sowie der jugendpsychiatrische Dienst gebündelt, wovon man sich Synergieeffekte erhoffe.

Verschönert werden die neuen Räume durch mehr als ein Dutzend Bilder, die bei einem Malwettbewerb von Kitas aus Meinerzhagen und Kierspe entstanden; einige hatten auch mehrere Werke eingereicht. „Die Bilder sind alle liebevoll und mit viel Spaß und Freude gestaltet“, sagte Hammerschmidt. Alle teilnehmenden Kitas erhielten ein Dankeschön in Form eines kleinen Gesellschaftsspiels, zwei größere Spiele gab es für das Katholische Familienzentrum Kita St. Josef in Kierspe, das mit „Als die Raben noch bunt waren“ den ersten Preis holte.

Freie Stellen beim Sozialen Dienst

Am Rande der Einweihung kam auch zur Sprache, wie schwierig es sei, geeignete Mitarbeiter für den Sozialen Dienst zu bekommen. „Die Mitarbeitergewinnung ist ein Riesenproblem“, sagt Hammerschmidt. „Es ist ein Job, der sehr belastend ist, denn für Kinderschutz zuständig zu sein, bedeutet ein hohes Maß an Verantwortung.“ Die Entscheidungen, die man treffen müsse, wie etwa Interventionen, seien häufig unpopulär. Hinzu komme eine hohe Fallzahlbelastung.

Allein in Meinerzhagen seien derzeit zwei Sozialarbeiter-Stellen unbesetzt. Ausgeschrieben werden sie wieder für 2019, aber auch Initiativbewerbungen seien stets willkommen. Voraussetzung sei ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium in Sozialer Arbeit oder ein vergleichbarer Abschluss, sagt Fachbereichsleiter Hammerschmidt. Die Sozialen Dienste böten Interessierten auch Möglichkeiten zur Hospitation, sagt er. Außerdem versuche man in der Ausbildung neue Wege zu gehen und ein duales Studium anzubieten. Interessenten können sich an den Märkischen Kreis, Fachbereich Personal, Heedfelder Straße 45 in 58509 Lüdenscheid, wenden.

Der Regionale Soziale Dienst Süd für Kierspe und Meinerzhagen ist an der neuen Adresse Volmestraße 2a sowie telefonisch unter 0 23 54 / 77 87 80 erreichbar.