Überraschend: Ein neuer Solist beim  Cantamus-Konzert

Meinerzhagen – Wenn sich am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr der Vorhang in der Stadthalle hebt, beginnt das große Konzert mit dem Chor Cantamus. Wie immer konnten namhafte Solisten verpflichtet werden, die dem Publikum bestens bekannt sind.

Marcus Ullmann aus Koblenz (Tenor) wird jedoch nicht dabei sein. Cantamus erhielt die Nachricht, dass der Tenor aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Canatmus: "Wir erhielten die Nachricht, dass der vorgesehene Tenor Marcus Ullmann erkrankt ist und das Konzert absagen musste. So etwas bringt natürlich viel Aufregung mit sich und viele Telefonate, um einen Ersatz zu finden. Der Tenor muss zudem über eine gewisse Reputation verfügen und zu den anderen Solisten „passen“ und vor allen Dingen an diesem Wochenende ein „Lücke“ in seinem Konzertkalender haben." Um so mehr freut sich Cantamus jetzt: "Wir konnten Kontakt zu Fabian Strotmann aufnehmen, der sich bereiterklärt hat, kurzfristig einzuspringen.

Geboren 1985, gehört der lyrische Tenor Fabian Strotmann heute zu den vielseitigsten Solisten seiner Generation in Deutschland. Als gefragter Konzertsolist ist er gern gesehener Gast in den wichtigsten Zentren klassischer Musik. So führten ihn Auftritte in den vergangenen Jahren unter anderem ins Konzerthaus Berlin, Konzerthaus Dortmund, Philharmonie Köln und Philharmonie Essen als auch zu Festivals wie Stuttgarter Bachwoche und Ruhrtriennale. Neben Dirigenten wie Helmut Rilling, Florian Helgath und Andrea Marcon arbeitete er unter anderem mit Ensembles wie Concerto Köln, The Emerson Consort, WDR-, SWR- und HR-Sinfonieorchester sowie dem Rundfunkorchester Berlin zusammen.

Eine besondere Leidenschaft pflegt Fabian Strotmann für das Lied: Bei zahlreichen Liederabenden sucht er gemeinsam mit der bekannten Liedbegleiterin Tatjana Dravenau immer wieder die Nähe zu den Wirkungsstätten großer Lied-Komponisten, wie etwa bei Konzerten im Mendelssohn-Haus Leipzig und im Robert-Schumann-Haus Zwickau. Fabian Strotmann studierte zunächst Schulmusik. Es folgte ein Studium der Gesangspädagogik bei Christoph Scheeben und ein künstlerischer Master-Studiengang bei Martin Wölfel an der Folkwang-Hochschule für Musik Essen, den er mit Auszeichnung abschloss. Eine besondere Ergänzung bildeten hierbei noch während des Studiums Meisterkurse mit The Hillard Ensemble und The Tallis Scholars, gefolgt von Engagements bei RIAS-Kammerchor, NDR-Chor und SWR-Vokalensemble. Weitere wichtige sängerische und musikalische Impulse erhielt er auf internationalen Meisterkursen unter anderem bei Diane Forlano, Stewart Emerson, Dominik Wortig und James Taylor. Fabian Strotmanns Repertoire umfasst Werke von der mittelalterlichen Choralschola bis hin zu modernen Opern. Sein Schwerpunktgebiet bilden hierbei die lyrischen Tenorpartien des Oratorien- und Konzertfachs. 2016 gab Fabian Strotmann in der modernen Oper „De Materie“ von Louis Andriessen sein Amerikadebüt in der Armory Hall New York, seit dem ist er als gefragter Sänger in ganz Europa unterwegs.

Lena Sutor-Wernich (Heidelberg) wird den 2. Sopran singen und ist zum dritten Mal bei einem Konzert des Chor Cantamus dabei. Sie studierte Opern- und Konzertgesang von 2007 bis 2011, in dieser Spielzeit ist sie Mitglied des Solistenensembles der Staatsoper Darmstadt. Konzertreisen führten sie nach Rom, in die Liederhalle Stuttgart und in die Bremer Glocke.

Den Bariton Georg Gädker (Mannheim) werden die Zuhörer zum zweiten Mal hören können. Er ist regelmäßiger Gast großer Konzert- und Liedpodien wie Philharmonie und Konzerthaus Berlin, Muziekgebouw Amsterdam, Philharmonie Köln, Gewandhaus Leipzig, Liederhalle Stuttgart, Tonhalle Zürich oder Wigmore Hall London. Zahlreiche Rundfunkmitschnitte und Tonträger entstanden (NDR, SWR, Deutschlandradio, BBC und Radio France).

Freuen dürfen sich die Zuhörer auch auf die Sopranistin Agnes Lipka. Sie wohnt in Köln. Als Antonia in Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ erregte die Sängerin 2008 durch ihr intensives und leidenschaftliches Rollenportrait erstmals Aufmerksamkeit innerhalb einer Hochschulproduktion in Zusammenarbeit mit der Deutschen Oper am Rhein. Noch während des Studiums folgte ihr Operndebüt 2011 in der Titelrolle der kleinen Seejungfrau Rusalka am Theater Krefeld/Mönchengladbach. Die Zusammenarbeit mit dem Musikkorps der Bundeswehr führte sie zu den Innsbrucker Promenadenkonzerten, in den Herkulessaal der Residenz in München, das Arsenal in Metz, das Bundeskanzleramt in Berlin sowie mit einem einmaligen und einzigartigen Crossover-Projekt auf die Hauptbühne des Wacken Open Air Festivals, wo sie mit ihrer Opernstimme 70 000 Metal-Fans begeisterte. Die in Köln lebende Sängerin ist regelmäßiger Gast in der Philharmonie Köln und der Tonhalle Düsseldorf und wird nächstes Jahr mit dem WDR Funkhausorchester bei dem Rheingau Musik Festival zu hören sein. Konzertreisen führten sie nach Österreich, Frankreich, Italien, Polen, Japan und Südkorea. Meisterkurse unter anderem bei Agnes Giebel, Prof. Thomas Heyer, Tom Krause und Prof. Michael Hampe runden ihre Gesangsausbildung ab. Sie singt die Partie, die Mozart seiner Ehefrau „auf den Leib geschrieben hat“.

Auch das Orchester (Kammerphilharmonie St. Petersburg) genießt internationalen Ruf. Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg wurde 1990 von Absolventen des St. Petersburger „Rimski-Korsakow“ Staatskonservatoriums gegründet. Das Orchester gastiert regelmäßig in den wichtigsten europäischen Konzerthäusern und bei zahlreichen renommierten internationalen Festivals. Gastspielhöhepunkte sind unter anderem Konzerte in den Philharmonien Berlin, Köln, Essen und München, im Teatro Real Madrid, im Gewandhaus zu Leipzig, im Teatro dell’Opera di Roma, im Dresdner Kulturpalast, in der Alten Oper Frankfurt, der Meistersingerhalle Nürnberg, der Laeiszhalle Hamburg, im Kopenhagener Tivoli, im Kuppelsaal Hannover, der Tonhalle Zürich, im Pariser Théâtre des Champs Elysées, im Wiener Konzerthaus, sowie in der Elbphilharmonie.

Das Konzert steht unter der Leitung von Frank Bisterfeld, des seit dem ersten Tag des Bestehens des Chores im Jahre 1995 den Chor leitet.

Erwachsene zahlen 25 Euro Eintritt, Schüler und Studenten 20 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Die Vorverkaufsstellen: Hauptstellen der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen; Buchhandlung Timpe, Kierspe; Foto Heyder und Café Kaffeeklatsch in Meinerzhagen. Zusätzlich unter www.chorcantamus.kulturserver.de.