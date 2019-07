Gute Laune und keine Nieten

Sommerfest des Kleingärtnervereins

+ © Rieder Trotz der enormen Hitze ließ es sich beim Sommerfest des Kleingärtnervereins Meinerzhagen auch im Außenbereich gut aushalten. Die Besucher feierten gut gelaunt. © Rieder

Meinerzhagen – Gute Laune war am Wochenende in der Gartenanlage an der Schwenke Trumpf. Der Kleingärtnerverein Meinhardus feierte dort sein zweitägiges Sommerfest.