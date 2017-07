Willertshagener Feuerwehr feiert

Meinerzhagen - Auch ergiebige Regengüsse, Blitz und Donner konnten die Feierfreude der Löschgruppe Willertshagen und ihrer zahlreichen Gäste, die sich am Wochenende zum Sommerfest am Feuerwehrgerätehaus eingefunden hatten, nicht schmälern.

Schon nach dem traditionellen Fassanstich am Freitag wurde bis in die frühen Morgenstunden des Samstags gefeiert. Angeheizt wurde die Stimmung dabei vom DJ-Team der Rockfabrik Valbert, das auch am nächsten Abend für die Musik zum Tanz sorgte.

Für eine ordentliche Stärkung der Gäste war unter anderem mit Feuerwehrteller und Ebbeschnitzel bestens gesorgt. Wellness und Erholung versprach ein Besuch in der Cocktailbar, die diesmal mit ihrem Angebot ganz im Trend lag. Ein Anti-Aging-Drink und verschiedene „Massagen“ für die inneren Organe – mit oder ohne Alkohol – wurden frisch gemixt und konnten anschließend in entspannter Atmosphäre genossen werden. Attraktive Preise warteten außerdem bei der großen Tombola.

Auch Besuch aus Hagen hatte sich sehr zur Freude der Löschgruppe Willertshagen zum Sommerfest eingefunden. Rund 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Stadtbezirk Boele-Kabel feierten einmal mehr fröhlich mit. Kennengelernt haben sich die beiden Löschgruppen bei einem Einsatz in Essen, als der Sturm „Ela“ vor einigen Jahren große Schäden angerichtet hatte. Seite an Seite hatten die Kollegen aus den beiden Städten damals bei der Beseitigung der Schäden gearbeitet und sich gleich gut verstanden. „Eine solche Kameradschaft, und dass man sofort auf einer Wellenlänge ist, das gibt es nur bei der Feuerwehr,“ waren sich am Samstag alle einig. Aus dem ersten Kontakt hat sich mittlerweile eine Freundschaft entwickelt, die mit regelmäßigen Besuchen der Sommerfeste der beiden Löschgruppen gepflegt wird.

Nach einer weiteren langen Nacht wurde das Sommerfest am Sonntag mit einen zünftigen Frühschoppen, zu dem sich auch die Kollegen von den anderen Meinerzhagener Löschgruppen einfanden, fortgesetzt. Am Nachmittag konnten sich die Gäste wieder bei einem reichhaltigen Kuchen- und Tortenbüfett mit hausgemachten Leckereien der Frauen der Willertshagener Wehrmänner verwöhnen lassen.