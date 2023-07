Sommerfest: Feuerwehr feiert in Willertshagen

Nach einer langen vierjährigen Pause wird das Sommerfest des Fördervereins der Löschgruppe Willertshagen am 5. und 6. August 2023 wieder stattfinden. © Privat

Endlich wieder: Die Besucher können sich auf zwei Tage voller Unterhaltung, Musik und kulinarischer Köstlichkeiten freuen.

Meinerzhagen – Nach einer langen, vierjährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie wird das Sommerfest des Fördervereins der Löschgruppe Willertshagen am 5. und 6. August wieder stattfinden. Die Besucher können sich auf zwei Tage voller Unterhaltung, Musik und kulinarischer Köstlichkeiten freuen.

Das Fest wird am Gerätehaus der Löschgruppe in Grünenthal ausgerichtet, und ein gemütlicher Biergarten soll dort rund um das Gerätehaus für eine angenehme Atmosphäre sorgen.

Das Sommerfest startet am Samstag, 5. August, um 14 Uhr und verspricht ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Besonders für die kleinen Gäste wird gesorgt, denn es wird eine Kinderbelustigung mit einer Hüpfburg und Kinderschminken geben. Zudem haben die Kinder die aufregende Möglichkeit, die Fahrzeuge der Löschgruppe aus der Nähe zu bestaunen.

Am Abend des Samstags werden die Besucher mit Live-Musik der Band „Lightness“ in Schwung gebracht. Die erfahrenen Musiker versprechen bei ihrem Bühnencomeback nach zehnjähriger Konzertpause eine unterhaltsame Show, die die Gäste zum Tanzen und Mitsingen animieren soll. Im Anschluss an die Band wird ein DJ für die musikalische Begleitung sorgen.

Beginn mit traditionellem Frühschoppen

Am Sonntag, 6. August, beginnt das Fest bereits um 10 Uhr mit einem traditionellen Frühschoppen. An beiden Tagen wird für das leibliche Wohl gesorgt. Neben Kaffee und Kuchen wird es auch die gewohnte Verpflegung mit Currywurst und Pommes geben. Der Förderverein der Löschgruppe Willertshagen freut sich darauf, nach so vielen Jahren der Pause endlich wieder mit den Bürgern und Besuchern aus der Region gemeinsam zu feiern.

Die Band Lightness tritt nach langer Pause wieder auf: Sie besteht aus Karsten Blank (Gesang), Matthias Brune (Gitarre), Marcel Grätz (Bass), Axel Kissing (Keyboards) und Olaf Kissing (Schlagzeug). „Prog (Progressive Rock, Anm. d. Red.) sensation from Germany“ schrieb das holländische Magazin Strutter’zine über Lightness. Die Band vereint in ihren Songs verschiedene musikalische Elemente und mischt unterschiedliche Stilrichtungen. Die Vielfältigkeit zeichnet den Sound von Lightness aus – ohne dabei unecht oder gekünstelt zu klingen.

Ihre Debut-CD, für die Lightness viel Lob und positive Kritik erntete, brachte sie ins Vorprogramm von Status Quo. Über ihre zweite CD urteilte die Online-Plattform Home of Rock, „Lightness sind Lightness und ein echtes Juwel“. Die Präsentation dieser CD fand passend zu dem fast 20-minütigen Titel „At Sea“ live auf der Open-Air-Bühne am Nordseestrand von St. Peter-Ording statt. Wie geschickt und leicht Lightness mit Songs umgehen können, bewiesen sie mehrfach bei ihren rein akustischen Konzerten.

Nach zehn Jahren Konzertpause treten Lightness wieder live auf: Am Samstag, 29. Juli 2023, spielen sie ein Streaming-Konzert in Gummersbach. Diesen Auftritt kann man auf dem YouTube-Kanal der WareHouseStage verfolgen. Eine Woche später, am 5. August, präsentieren Lightness beim Sommerfest des Fördervereins der Löschgruppe Willertshagen ihre Musik dann erstmals wieder vor Live-Publikum. „Klar, sind wir etwas nervös“, gibt Sänger Karsten Blank zu und Gitarrist Matthias Brune ergänzt: „Es fühlt sich nicht nach zehn Jahren Konzertpause an.“

„Als wir vor etwa anderthalb Jahren die Songs wieder gemeinsam spielten, lief vieles auf Anhieb“, erklärt Keyboarder Axel Kissing. Schlagzeuger Olaf Kissing fügt hinzu: „Wir haben wirklich Lust, unsere Musik mal wieder live vor Publikum zu spielen.“. Bassist Marcel Grätz ist erst seit Kurzem dabei und fühlt sich wohl in der Truppe: „Das Zusammenspiel mit den vieren ist toll, es macht wirklich Spaß.“.