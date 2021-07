Top-Bands aus Köln spielen Konzerte in Meinerzhagen

Konzertreihe auf dem Otto-Fuchs-Platz

+ © Räuber-Band Die Räuber kommen nach Meinerzhagen. © Räuber-Band

Am Donnerstag, 22. Juli, endet auf dem Otto-Fuchs-Platz die konzertlose Zeit in Meinerzhagen

Meinerzhagen - An diesem Tag treten ab 19.30 Uhr die Räuber als erste von drei Kölner Bands auf, die bis Samstagabend in der Volmestadt zu Gast sind.

Resttickets für zwei Konzerte

Während es für das Konzert der Räuber noch einige Restkarten gibt, gibt es für den Auftritt von Kasalla am Freitag, 23. Juli, nur noch vereinzelte Tickets. Das Konzert von Brings am 24. Juli ist restlos ausverkauft. Wer für die Räuber oder Kasalla noch Tickets sichern will, steuert die Seite https://brings.vbotickets.com/events an.