So schön geht Wochenmarkt: Händler kämpfen mit Aktion um Kunden

Von: Sarah Lorencic

Es kann so schön sein auf dem Markt. Um mehr Kunden davon zu überzeugen, geben sich die Händler alle Mühe. © Sarah Lorencic

Der Markt der besonderen Art sollte den Wochenmarkt wieder beleben und Kunden anlocken, die sonst nicht kommen. Eine Wiederholung ist bereits angedacht.

Meinerzhagen – An nahezu jedem Stand gab es etwas zu entdecken. Auf dem „Markt der Spezialitäten“ lockten Gerüche und besondere Angebote die Kunden von Stand zu Stand. Gebratene Champignons mit selbst gemachtem Dip, Glühwein und Orangensaft gab es am Obst- und Gemüsestand von Tobias Syrek, Kartoffelsuppe mit Wursteinlage gleich gratis gegenüber am Stand von Martina Hinz, Garnelen im Teigmantel an „Paules“ Fischstand, Kürbissuppe beim „Heißen Hai“, eine belgische Waffel am Kaffeestand von Burkhard Hoenig und Spekulatius bei Birgit Eppels „Keksladen“.

Schon um 10.45 Uhr war die Kartoffelsuppe leer und mehrere Pfannen Champignons waren gebraten – und das noch vor der Mittagszeit und dem Ansturm der Büromitarbeiter aus anliegenden Firmen. Begeistert zeigten sich die Händlerinnen und Händler und auch die Kunden.



Olivenöl probieren und mehr darüber erfahren konnte man bei Georgia Pantazi (links). Sandra Hoffmann freute sich über den Besuch am Markt der Spezialitäten. © Sarah Lorencic

Die Idee für den besonderen Wochenmarkt kam von Tobias Syrek und Sandra Hoffmann. Sie kannten die Aktion aus Hülsenbusch, wo sie auch mit ihrem Stand vertreten sind. Warum sollte das nicht auch in Meinerzhagen gehen? „Wir wollten den Markt mal wieder mehr beleben“, sagt der Markthändler.



Seit 33 Jahren ist Tobias Syrek Markthändler, stellt aber leider fest, dass es immer schlechter läuft. Deshalb bemühen sich die Händler jetzt um ihre Kunden. Ein Gang zum Markt ist eben nicht nur Einkaufen. Es sind Gespräche mit den Händlern, mit Bekannten, Beratung und die Qualität, wie die Händler sagen.

Garnelen im Teigmantel beim Fischstand von „Paule“, Christian Paul aus Plettenberg. © Sarah Lorencic

Das vielfältige Essensangebot lockt viele auf den Markt und Sitzgruppen laden zum Verweilen ein. Die Imbissstände können sich nicht beschweren. Damit man auch an den übrigen Verkaufsständen verweilt, haben sich die Händler an dem Tag etwas einfallen lassen. Bei Tobias Syrek war Georgia Pantozi zu Gast, die alles über die Herstellung des dort erhältlichen Olivenöls berichten konnte – sie und ihr Partner stecken hinter dem Familienunternehmen des griechischen Öls.



Doch nicht an jedem Stand gab es am Freitag eine besondere Spezialität. Machte aber nichts, denn eigentlich hat jeder Stand immer Spezialitäten, was man bei einem Beuch herausfinden kann: Bei Imker Andrey Chagochkin gibt es zum Beispiel immer Honig aus Neuseeland. Für Frauen und Kinder hat er auch Honiglutscher vorrätig. „Die machen glücklich“, sagt er und lacht.

Bei „Rudi“ von Motzkuhn gibt es griechischen Krautsalat und Brathähnchen aus der Region. © Sarah Lorencic

Auch bei Rudolf Stein, „Rudi“, gab es wie immer Brathähnchen & Co. – was so manch einer nicht weiß: „Ich habe auch griechischen Krautsalat und altdeutschen Nudelsalat.“ Bei Blumen Hartmann gab es neben Christrosen und Heidekraut ebenfalls das Übliche. „Meine Spezialität ist meine Freundlichkeit“, sagt der Düsseldorfer und lacht. Bei ihm, so sein Ziel, soll jeder Kunde mit einem Lächeln nach Hause gehen.



Jetzt denkt man an weitere Motto-Märkte. Etwa einen zur Weihnachtszeit und wieder einen im Frühjahr. „Damit die Kunden, die sonst nicht kommen, auch mal kommen“, hofft Thomas Nölling („Zum heißen Hai“). Um Kunden muss man heute kämpfen.



Birgit Eppel hat in ihrem „Keksladen“ Spekulatius und Nussecken angeboten. © Sarah Lorencic

Die Spezialität bei Blumen Hartmann war am Freitag „die Freundlichkeit“ – sonst übrigens auch. © Sarah Lorencic