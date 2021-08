i-Dötzchen starten an zwei Tagen

Einschulungen

+ © Zacharias, Frank An der Sekundarschule starten die neuen Fünftklässler. Für sie geht der neue Lebensabschnitt um 10 Uhr mit einer kleinen Feierstunde los. © Zacharias, Frank

In wenigen Tagen beginnt die Schule – aufregend ist diese Zeit vor allem für die Familien, deren Kinder als i-Dötzchen in die erste Klasse kommen oder denen ein Schulwechsel in die fünfte Klasse bevorsteht.

Meinerzhagen - Wie sich der erste Schultag am Mittwoch, 18. August, beziehungsweise am Donnerstag, 19. August, gestalten wird, hat die Stadt zusammengefasst. Familien sollten daran denken, dass eine Begleitung maximal zweier erwachsener Personen erlaubt ist. „Allen Planungen liegen die aktuellen Regelungen aus der Coronaschutzverordnung zugrunde“, teilte die Stadt Meinerzhagen mit. Sofern sich bis zur tatsächlichen Einschulung pandemiebedingt Veränderungen am Ablauf ergeben, will die Stadt Meinerzhagen auf ihrer Homepage entsprechende Informationen veröffentlichen. Für alle Klassen 2 bis 4 gilt an sämtlichen Grundschulen, dass der Unterricht am 18. August beginnt.

Grundschule Auf der Wahr

Die Grundschule Auf der Wahr startet am Donnerstag, 19. August, mit drei Klassen ins erste Schuljahr. Dabei werden alle drei Klassen nacheinander begrüßt: Die Klasse 1a startet um 8.30 Uhr; die Klasse 1b startet um 9.30 Uhr und die Klasse 1c startet um 10.30 Uhr.

Grundschule Am Kohlberg

Auch die Grundschule Am Kohlberg geht mit drei Klassen ins neue Schuljahr. Dabei erfolgt die Einschulung am Mittwoch, 18. August, sowie am Donnerstag, 19. August: Die Klasse 1a startet am Donnerstag, 19. August, um 8 Uhr; die Klasse 1b startet am Mittwoch, 18. August, um 9 Uhr und die Klasse 1c startet am Donnerstag, 19. August, um 9 Uhr.

Grundschule Valbert

Die Grundschule Valbert begrüßt ihre Erstklässler am Donnerstag, 19. August: Die Klasse 1a startet um 8.30 Uhr mit einer Einschulungsfeier und die Klasse 1b startet um 10 Uhr mit einer Einschulungsfeier.

Städtische Sekundarschule

Die neuen 5. Klassen starten ihre Einschulung mit einer Baumpflanzaktion am Mittwoch, 18. August, um 10 Uhr. Dabei soll es auch eine kleine Feierstunde für die neuen Schülerinnen und Schüler geben.