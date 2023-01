Skilift öffnet im MK

Der Skilift öffnet ab Samstag. © Daniel Schröder

Ski-Fans können sich freuen: Die Schneemenge reicht, der Skilift in Möllsiepen/Hardenberg öffnet Samstag.

Meinerzhagen - Auf Brettern in Hardenberg/Möllsiepen den Hang hinunter sausen – „zum letzten Mal war das 2019 möglich“, erinnert Frank Müsse, dessen Familie den Skilift in Hardenberg betreibt. „Im Jahr 2020 war der Lockdown und somit für uns keine Öffnung möglich, „letztes und vorletztes Jahr fehlte der Schnee.“

Flutlicht am Abend

Das ist seit Donnerstag anders. Mehrere Zentimeter sind seither gefallen – genug zum Ski- und Snowboardfahren. Daher wurde man für den Skilift-Betrieb rasch aktiv und präparierte am Freitag die Piste. An diesem Wochenende ist somit alles bereit fürs Skivergnügen. Der Skilift ist am Samstag und Sonntag in der Zeit von 9.30 bis 21 Uhr geöffnet, montags bis freitags dann von 14 bis 21 Uhr. Abends wird das Flutlicht angeschaltet. Skischule werde seitens des Ski-Klubs an diesem Wochenende noch nicht angeboten, sondern erst am nächsten Wochenende – vorausgesetzt, das Wetter hält sich. Das Skilift-Team freut sich nun erst einmal auf das erste Ski-Wochenende: „Wir freuen uns vor allem auf die Kinder. Zu erleben welchen Spaß sie immer auf der Piste hatten, das war schon eine coole Sache.“