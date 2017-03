Parksituation an der Volmestraße spitzt sich zu

Dieses Bild bot sich am Freitag (einmal mehr) an der Volmestraße.

Meinerzhagen - Jeweils an den Wochenmarkttagen kommt es zu schwierigen Parksituationen auf der Volmestraße – so auch am Freitag, als viele Kunden einfach an beiden Seiten der Straße parkten.

Auch in der jüngsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses wurde das Thema angesprochen. Jörg Simon (SPD) fragte an, ob das Verhalten geahndet werden könne/sollte. Der Ausschussvorsitzende Volkmar Rüsche (CDU) hält jedoch nichts davon, in der momentanen Situation Knöllchen zu verteilen. „Anders sieht das aus, wenn die Bauarbeiten am Stadthallenumfeld abgeschlossen sein werden.“

Jürgen Tischbiereck, Leiter des Fachbereichs 3, Technischer Service, blickte schon weiter in die Zukunft: „Sobald es mit den Arbeiten am Stadtplatz losgeht, fallen die provisorisch eingerichteten Parkplätze auf der ehemals vierspurigen Straße ,An der Stadthalle’ weg, dann wird es für die Autofahrer noch deutlich schwieriger.