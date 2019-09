Sirenenalarm am Sonntag: Das ist der Grund

Meinerzhagen - Alarm mit Ansage: Wer am Sonntag, 8. September, im Umfeld der Firma Otto Fuchs Sirenengeheul hört, muss keinen Großeinsatz befürchten.

Vielmehr handelt es sich nach Angaben des Unternehmens in Meinerzhagen um einen geplanten Alarm. Damit sollen neue Sirenen in verschiedenen Arbeitsbereichen einem Härtetest unterzogen werden.

Zum Einsatz kommen Sirenen in den Abteilungen B1, B2 GP, B3 Kombihalle, B4, B5, B6, B7, B8, B11, Labor und Verwaltung, die einzeln ausgelöst und auf Funktionsweise geprüft werden. „Die internen Sirenen in den Hallen/Bereichen sind zur Unterstützung für eine Evakuierung der Mitarbeiter in Notsituationen installiert worden“, heißt es aus Unternehmenskreisen.



Dass man sich für den Sonntag als Testtag entschied, habe organisatorische Gründe. An jedem anderen, normalen Arbeitstag würden zu viele Mitarbeiter in ihrem Arbeitsprozess gestört, sagte eine Unternehmenssprecherin.