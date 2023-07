Sirenenalarm: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus

Von: Simone Benninghaus

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. © Benninghaus, Simone

Für die Meinerzhagener Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen Sirenenalarm ausgelöst. Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung in einem Haus.

Meinerzhagen - Gegen 9 Uhr ertönten die Sirenen in Meinerzhagen. In einem Haus in Siepen gab es eine unklare Rauchentwicklung.

Mit den Löschzügen Haustadt, Valbert, der Löschgruppe Willertshagen und der Besatzung der Drehleiter samt ELW des Löschzugs Meinerzhagen rückte nach der Alarmierung ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. Ebenfalls alarmiert wurde das DRK Meinerzhagen, das mit einem Notfallkrankenwagen und zwei Helfern im Einsatz war. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.

Rauch nach Befüllen des Pelletspeichers

In einem Wohnhaus in der Ortschaft Siepen war – vermutlich aufgrund einer Fehlfunktion der Heizung, wie sich laut Feuerwehr später zeigte – beim Befüllen eines Pelletspeichers Rauch aufgetreten. Die Feuerwehr sorgte nach einer Kontrolle der Örtlichkeit mit einem Lüfter für klare Sicht. Zur genauen Überprüfung war am Dienstag auch ein Schornsteinfeger vor Ort. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach einer guten Stunde beenden.