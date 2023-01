Silvester im MK ruhiger als erwartet

Raketen und Böller als Waffe: Schock auch im Märkischen Kreis

Von: Sarah Lorencic

Böllerverbote? Mehr Überwachungstechnik? Nach den Attacken auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht in vielen Städten gibt es unterschiedliche Vorschläge, wie solche Vorfälle verhindert werden könnten. Sorgen und Meinungen aus dem MK.

Meinerzhagen – Es sind erschreckende Nachrichten aus Berlin und anderen Großstädten. Pyrotechnik wurde als Waffe gegen Einsatzkräfte genutzt. Feuerwehrfahrzeuge und Streifenwagen wurden mit Feuerlöschern und Bierkisten beworfen und mit Pyrotechnik beschossen. In Berlin-Neukölln wurde ein Fahrzeug der Feuerwehr in einen Hinterhalt gelockt, wo 25 vermummte Personen darauf warteten und Ausrüstungsgegenstände entwendeten. Schwere Verbrennungen, geschockte Einsatzkräfte. „Das sind ganz neue Ereignisse, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben“, sagt Thomas Kirchstein, Pressesprecher der Berliner Feuerwehr.

Wer denkt, die Vorfälle sind weit weg: Auch in der Ruhrgebietsstadt Essen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Pyrotechnik beschossen, während sie brennende Müllcontainer löschten. Keine 100 Kilometer von Meinerzhagen entfernt. Und auch in Hagen spielten sich ähnliche Szenen ab: Jugendliche errichteten eine Straßenbarrikade aus Sperrmüll sowie Mülltonnen und zündeten sie an.

Wie in einigen Silvesternächten zuvor wurde an der Alleestraße, einem sozialen Brennpunkt in Hagen, Feuerwerk unkontrolliert abgeschossen. Eine Menschenmenge war auf der Straße zusammengekommen. Als die Polizei kurz nach Mitternacht mit einem Streifenwagen auf die Alleestraße fuhr, richteten die Randalierer Feuerwerkskörper auf die Beamten. Keine 50 Kilometer entfernt.

Und nur 15 Kilometer weiter, in Kierspe, schreibt die Polizei Folgendes: „Eine 58-jährige Frau wurde am Freitag kurz vor 23 Uhr am Stadion mit einer Feuerwerksrakete beschossen. Die Frau ging mit einer Verwandten und einem Hund spazieren und kam am Schwimmbad an mehreren Jugendlichen vorbei, die mit Böllern und Raketen schossen.“

„Das ist eine besorgniserregende Entwicklung“

„Das ist eine besorgniserregende Entwicklung“, sagt Christian Bösinghaus. Der Leiter der Meinerzhagener Feuerwehr verurteilt die Taten scharf und hält sie für ein „absolutes Unding“. Er sagt weiter: „Da kann man nicht mehr wegschauen.“ Er fordert die Politik zum Handeln auf und sieht eine Gefahr für das Ehrenamt, das ohnehin immer weniger Nachwuchs findet. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, werde mit Nachrichten wie diesen nicht größer. Dabei seien genau solche Menschen die Stütze der Gesellschaft. Was, wenn sie bricht?



Schaut Christian Bösinghaus in seine Stadt, kann er „glücklicherweise“ sagen, dass es auf dem Land nicht solche Problematiken gibt, wie man sie aus Großstädten hört. Dass es bei Weitem nicht mehr so viel Respekt vor Menschen in Uniformen gibt und sich die Einsatzkräfte auch in Meinerzhagen immer wieder „dumme Sprüche“ anhören müssen, ist nichts Neues. Aber dabei blieb es bisher immer. Handgreiflichkeiten oder gar Angriffe verzeichnet die Meinerzhagener Wehr nicht. Und Bösinghaus hofft, dass es so bleibt.



Silvester im MK ruhiger als erwartet

Er selbst ist seit seiner Jugend bei der Feuerwehr und trat in Fußstapfen, die einst sein Ururgroßvater hinterließ. Tradition sei es in seiner Familie, bei der Feuerwehr zu sein. Eine Selbstverständlichkeit. Und er bleibt dabei, auch bei allen Nachrichten, die kommen mögen. Man rechnet mit Blick auf die Entwicklung mit allem.



„Wir haben mit einer unruhigen Silvesternacht gerechnet“, sagt auch Marcel Dilling. Die Nacht auf Sonntag sei aber im Verhältnis zu den Erwartungen ruhig gewesen, bilanziert der Polizei-Pressesprecher und Polizeihauptkommissar auf Anfrage. Angriffe auf Einsatzkräfte gab es keine und mit Blick auf den gesamten Märkischen Kreis sticht nur ein Vorfall in Altena raus, bei dem fünf Personen in Gewahrsam genommen werden mussten.



Mangelnder Respekt aber ist ein Thema, das in den Jahren immer mehr an Relevanz zunimmt. „Wir erleben eine Erosion des Respekts“, zitiert Dilling die vielen Stimmen aus Politik und Polizei, die sich seit Jahren wiederholen. An Zahlen könne man auch für den Märkischen Kreis festmachen, dass es nur eine Richtung gibt: nach oben. Vor allem die der Widerstände und Bedrohungen. „Du Hurensohn“ ist schon beinahe alltäglich geworden.



Seit 2020 sind Polizistinnen und Polizisten mit Bodycams ausgestattet. Ähnliches fordert die Deutsche Feuerwehrgesellschaft für Einsatzfahrzeuge: Dashcams – das sind kleine Kameras, die meist hinter Windschutzscheibe montiert werden, um Angriffe besser zu dokumentieren. Für die Polizei ist die Ergänzung der Ausrüstung mit den Jahren immer wichtiger geworden. Um Situationen aufzuklären und auch, um den vielen Videos, die von Polizeibeamten gemacht werden, etwas entgegenzusetzen. Im öffentlichen Raum würden Polizistinnen und Polizisten immer und überall gefilmt. „Auch, wenn sie nur beim Bäcker ein Brötchen holen“, weiß Marcel Dilling. Sobald es einen Einsatz gibt, sind die Handys in der Umgebung schnell gezückt. „Standard“, sagt der Pressesprecher; auch aus eigener Erfahrung. Für die Meinerzhagener Feuerwehr sind Dashcams kein Thema. Aber für Einheiten in Großstädten könnten sie nützlich sein, meint auch Bösinghaus.



„Wir sind fassungslos über die Ereignisse in der Silvesternacht. Es muss dringend etwas passieren, um die Menschen, die tagtäglich für unsere Sicherheit sorgen, zu schützen!“, heißt es vom Verein Soko Respekt zu den Vorfällen in Deutschland gegen Einsatzkräfte in der Silvesternacht. Der Lüdenscheider Verein setzt sich bundesweit für den respektvollen Umgang gegenüber Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ein, gibt den Einsatzkräften eine Stimme und hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft wieder zu einem respektvolleren Umgang miteinander zu bewegen.



Böllerverbot wieder im Gespräch

Geht es nach der Polizeigewerkschaft Berlin, könnte ein Böllerverbot Einheit gebieten, sodass die Vorfälle in der Hauptstadt nun auch wieder diese Debatte anzünden. „Wir haben deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird“, sagt der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Stephan Weh. Christian Bösinghaus geht mit der Forderung nicht mit. Würden sich alle an die Regeln und Anweisungen halten, würden solche schlimmen Dinge nicht passieren. Dazu gehört auch, dass Jugendliche kein Feuerwerk zünden dürfen und dass man niemanden verletzen darf oder Böller in Mülleimer wirft. „Ich bin ein Feind davon, vieles zu verbieten und bin stattdessen für größtmögliche Freiheiten.“ Dazu gehört auch an einem festgesetzten Tag im Jahr traditionell ein Feuerwerk. Was. bringt ein Böllerverbot?, fragt der Wehrleiter und antwortet als Privatperson: „Ich glaube manchmal, Menschen können mit Freiheiten nicht umgehen.“ Verbote brächten am Ende auch nichts.