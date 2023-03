Shakespeare in Meinerzhagen: Schüler begeistern mit „Hamlet“

Von: Dominic Rieder

Teilen

Zwischen dem dreifachen Hamlet (links, Mitte und rechts): Seine Jugendfreunde Guildenstern (2. von links) und Rosencrantz. © Dominic Rieder

Sieben Monate akribischer Vorbereitung und intensiven Probens haben sich gelohnt. Nachdem sie den William-Shakespeare-Klassiker „Hamlet“ seit Schuljahresbeginn einstudiert haben, trumpften nun die Schülerinnen und Schüler der Theater-AG des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM) mit ihrer Aufführung auf der Aula-Bühne groß auf.

Meinerzhagen – Mit ihrem eindrucksvollen Charakterspiel wussten die 13 Darstellerinnen und Darsteller aus den Jahrgängen acht bis zwölf ihr Publikum zu begeistern. Gut 150 Besucherinnen und Besucher ließen sich das Theaterstück am Samstagabend nicht entgehen. „Die Resonanz ist super. Darüber freuen wir uns als Theater-AG“, sagte deren Leiter Thomas Erdmann gegenüber unserer Zeitung.

„Wir entführen Sie in die Welt von Dänemark von vor einigen Jahrhunderten“, begrüßte Erdmann das Publikum und übergab das Wort sogleich an seine Theater-AG. Und die wartete mit einem interessanten Konzept auf: In einer modernen, mit Popmusik-Klängen untermalten Aufführung wurde der Hamlet von drei Schülerinnen parallel auf der Bühne dargestellt.

Actionreiche Szene auf der Bühne der EGM-Aula: Der Kampf zwischen Hamlet und Laertes. © Dominic Rieder

Ihre Beweggründe, die Figur zu spielen, erläutern sie zu Beginn des Stückes jeweils so: „Ich spiele Hamlet..., weil ich weiß, wie es ist, unglücklich verliebt zu sein“, - „... weil ich auch weiß, wie es ist einsam zu sein“, - „... weil ich die Welt verbessern will“. Entsprechend überzeugend gelingt es ihnen, die innerliche Zerrissenheit des Charakters zu vermitteln.

Denn freilich orientiert sich die Theater-AG dicht an der Vorlage Shakespeares. Der dänische Prinz Hamlet wird vom Geist seines Vaters aufgefordert, dessen Mord – vom eigenen Bruder wurde er umgebracht – zu rächen. Doch bei aller gebotenen Ernsthaftigkeit der Tragödie findet sich auch etwas Platz für Humor – so zum Beispiel, als Hamlets Mutter mit dem Smartphone eitel Selfies knipst.

Hamlet will den Mord an seinem Vater rächen - doch als er den König beim Gebet sieht, zögert er. © Dominic Rieder

Das moderne Gewand der Aufführung wird auch in Szenen deutlich, wie beispielsweise dem Kampf zwischen (dem dreifachen) Hamlet und Laertes, der moderiert und mit dem bekannten Riff aus dem „Rocky-III“-Titelsong „Eye of the tiger“ von Survivor untermalt wird.

Und so ist dann schließlich der Applaus des Publikums lautstark für die Darstellerinnen und Darsteller: Merle Birkner, Esther Gundermann und Viola Lisov jeweils als Hamlet, Alvina Demidenko als Horatio, Djamel Lounaouci als Hamlets Mutter, Milena Gugenheimer als Rosencrantz, Medita Hecker als Totengräber, Kayra Emrescan als Polonius, Léa Sinn als Ophelia, Max Erdmann als König, Frida Penninger als Guildenstern und Maja Zierach als Laertes.