SGV-Wanderung wird Opfer der Hitzewelle

Meinerzhagen - Die einen genießen sie, die anderen strecken die Segel: Die Hitzewelle.

Aber die Hitzewelle hat ein erstes Opfer: Die Donnerstagswanderung der SGV-Abteilung Meinerzhagen wurde am Dienstag offiziell abgesagt. "Wenn auch die Temperaturen am Donnerstag etwas geringer sein sollen als an den Vortagen, so sind sie doch immer noch sehr hoch, so dass das Wandern nicht unbedingt Freude macht", meint der SGV Meinerzhagen. Daher biete die SGV-Donnerstags-Wandergruppe an diesem Tag keine Wanderung an. Aber am kommenden Sonntag ist der SGV Meinerzhagen wieder unterwegs