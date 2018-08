Kelly und Bonnie Ryan aus den USA feiern Schützenfest mit

Meinerzhagen/Soap Lake - Die Meinerzhagener Schützengesellschaft freut sich immer über weit angereiste Festbesucher. Zu ihnen zählen an diesem Wochenende Kelly und Bonnie Ryan aus dem amerikanischen Soap Lake.

Das Ehepaar aus dem Bundesstaat Washington ist für eine Woche zu Besuch in der Volmestadt. Beide freuen sich, am heutigen Samstag den Festauftakt mit dem Antreten auf dem Otto-Fuchs-Platz, dem Abholen der Fahnen, dem Feldgottesdienst am Ehrenmal sowie dem Fackelzug am Abend mit der anschließenden Festeröffnung im Zelt auf dem Festplatz miterleben zu können.

„So etwas gibt es bei uns weit und breit nicht“, begründet Kelly Ryan das Interesse an dem besonderen Festereignis in Meinerzhagen. Kennengelernt haben der Internetunternehmer und seine Frau das Schützenfest durch Lara Tischer. Sie hat gerade ein Austauschjahr in Amerika abgeschlossen. Gasteltern für die unternehmungslustige Meinerzhagenerin waren Kelly und Bonnie Ryan.

Natürlich wollten die Amerikaner von ihrem Gast etwas über die Stadt Meinerzhagen und das Sauerland erfahren. Unter anderem erzählte Lara Tischer vom bevorstehenden Schützenfest. Die Gasteltern schauten sich viele Fotos vom Fest vor zwei Jahren an und konnten es nicht fassen: So ein tolles Fest wollten sie unbedingt vor Ort miterleben. „Das wird ein großes Spektakel, bei dem alle mitmachen“, schätzt Kelly Ryan. „Wir möchten dieses Mal ein Teil davon sein“, wünscht sich seine Frau Bonnie.

Für Steffi und André Tischer, die Eltern von Lara und ihrem Bruder Robin, war es angesichts dieses großen Interesses selbstverständlich, die Ryans für eine Woche bei sich unterzubringen. Die Familie organisierte für die Gäste in den letzten Tagen ein Ausflugsprogramm. Dazu gehörte der Besuch des Mittelalterfestes auf der Burg Altena und eine Tour nach Köln mit Besichtigung des Doms.

Als Einstieg in das Meinerzhagener Schützenfest nutzten die Familien Ryan und Tischer am Donnerstagabend das Fest der Partisanen. Die ungewöhnliche Sommerhitze störte die Amerikaner nicht: „Unsere Heimatstadt liegt in einer wüstenähnlichen Region mit Spitzentemperaturen von über 40 Grad“, zeigte sich Kelly Ryan in Sachen Hitze als abgehärtet. „Außerdem habt ihr hier wirklich sehr leckeres und immer gut gekühltes Bier – das hilft“, ergänzte er.