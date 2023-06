Ein Hippie-Paar feiert Goldhochzeit

Von: Sarah Lorencic

Fotografien aus den 1970er-Jahren zeigen Karin und Peter Sevriens zu den Anfängen ihrer Liebe. © Lorencic, Sarah

Verliebt in die Kunst, in die Musik und in die Freiheit, traf Peter Sevriens seine Frau Karin am Strand in Scheveningen. Am Montag feierte das Ehepaar seine goldene Hochzeit.

Valbert – Der Tag, erinnert sich Karin Sevriens, war genau so warm und schöner als dieser, 50 Jahre später. Nach der Trauung in Meinerzhagen ging es damals mit den Trauzeugen zum Picknicken in den Wald. „Theater“ um den Tag wollte man nicht. Dabei war der Weg dorthin nicht so einfach wie bei den meisten anderen.

Das Abenteuer ihrer Liebe und ihres Lebens startete in den 1970er-Jahren filmreif. Verliebt, aber nicht volljährig, blieb die Valberterin Karin in Holland, brannte durch und war am Ende mit Peter auf der Flucht, lebte in Kommunen in Amsterdam. Interpol suchte bereits – doch für immer war das keine Lösung. So kam Peter Sevriens nach Valbert. „Ich wollte nur mit ihr zusammen sein“, erzählt er in seinem Zuhause, in Valbert Bahnhof, Hans-Gerd Turck, der in seiner Funktion als Ortsvorsteher Valberts zum Beglückwünschen am Montag vorbeikam. „Aber Liebe hat nichts gegolten“, sagt Peter Sevriens. Monat für Monat beantragte er Aufenthaltsgenehmigungen, irgendwann halbjährlich, dann jährlich – bis er bleiben durfte. Dabei erlebte er einen Kulturschock im Sauerland, fühlt sich noch immer wie ein „Rennpferd im Kuhstall“, weil es so wenig Menschen gebe, die schätzen, welche Kunst er macht.

Zur goldenen Hochzeit von Karin und Peter Sevriens kam Hans-Gerd Turck zu Besuch. Den ersten Besuch im Valbert Bahnhof genoss er sehr, wie er sagte. © Lorencic

Karin Sevriens hat den Wert immer gesehen, verliebte sich und liebt ihren Peter noch immer. Und so auch umgekehrt: „Sie ist mein Kumpel, noch immer meine Liebhaberin und mittlerweile auch manchmal meine Mutter“, sagt der 80-Jährige und lacht. Humor und Fröhlichkeit sind für ihn unabdingbar für eine gute Beziehung. Vor allem dann, wenn das Leben mal nicht so läuft, wie geplant. Auf viele Höhen und Tiefen blickt das Paar zurück, auf wilde Zeiten und traurige, wie den Verlust des erstgeborenen Sohnes. In ihrem Enkel sehen sie viel von ihrem Sohn, wie Karin Sevriens erzählt. Über mehrere Enkel freut sich das Paar bereits und wartet derzeit auf Zwillinge, die jeden Tag das Licht der Welt erblicken können.

Es ist ruhiger geworden bei den Sevriens. Doch ein Projekt wird noch einmal zum Leben erweckt: der Photo-Waggon, der auf Veranlassung der Deutschen Bahn umgesetzt werden muss, wird schon bald aufwendig saniert. Er ist in die Jahre gekommen, das gibt der Künstler zu. Aber Altes muss man pflegen wie die Liebe. Und in der Liebe ist es wie in der Kunst: Sie braucht Wert und muss auch Spaß machen.