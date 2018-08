Tuner treffen sich auf dem Flugplatz Meinerzhagen

Am 9. September findet auf dem Flugplatz Meinerzhagen ein weiterer Trackday statt.

Meinerzhagen - Am Sonntag, 9. September, dröhnen am Flugplatz wieder die Motoren. Und zwar nicht die von Flugzeugen, sondern von Autos.

Zum vierten Mal findet dann der Trackday statt, eine Veranstaltung für Fans und Mitglieder der Tuning-Szene, die zuletzt im April tausende Besucher auf die Steinsmark gelockt hatte.

Und so hofft Veranstalter Matthias Freitag vom Anbieter MF-RS750 auch für den September auf einen gut gefüllten Flugplatz, der dann von 11 bis 18 Uhr nicht nur Teilnehmern, sondern auch Zuschauern eine Menge bieten soll. „Wir haben dieses Mal auch einige prominente Namen der Tuning-Szene vor Ort, die für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen, selber auch mitfahren und den einen oder anderen Besucher der Veranstaltung auch einmal auf einen Rennlauf mitnehmen“, sagt Freitag. Ihr Kommen angekündigt hätten unter anderem Marieke Fox und Franz Simon von Simon Motorsport. Zudem wird in Foodtrucks für die Verpflegung der Gäste gesorgt, der Herteller eines Energydrinks werde ebenfalls vertreten sein und eine kostenlose Verkostung seiner Produkte bieten.



Bereits jetzt können sich interessierte Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen für die einzelnen Rennen anmelden (siehe Anhang). Die Teilnahmegebühr kostet pro Fahrzeug und Fahrer 129 Euro. Tickets für Zuschauer kosten im Vorverkauf 13 und an der Tageskasse 18 Euro. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt.



Gestartet wird fliegend bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Im Bereich des Vormittags startet jeder in seiner Gruppe, am Nachmittag kann auch gemischt gefahren werden, wobei die Zeiten in der eigenen Gruppe gewertet werden. Es gibt Leistungsgruppen für Fahrzeuge mit 200 bis 400 PS, 401 bis 600 PS, 601 bis 800 PS, 801 bis 1000 PS und ab 1001 PS.