Seniorin betrogen: Die richtige Geschichte mit den falschen Polizisten

Von: Sarah Lorencic

Die Fahrt zur Bank mit dem Taxi war das Glück einer Seniorin, die am Telefon von einem falschen Polizisten betrogen worden ist. Sie holte ihr Erspartes von der Sparkasse ab, während Sabine vom Taxiunternehmen Knobloch bereits die Polizei informierte. © Lorencic

Eine Woche ist es nun her, dass eine Meinerzhagenerin auf einen falschen Polizisten am Telefon hereingefallen ist. Die Geschichte aber hat ein anderes Ende als gedacht.

Meinerzhagen – „Bankmitarbeiterin schützt Seniorin vor Betrug“ titelte unsere Redaktion zum Ausgang des Vorfalls und startete die Recherche, um die ganze Geschichte hinter der Polizeimeldung zu erzählen. Wie sich dabei herausgestellt hat, war es keine Bankmitarbeiterin, die die Seniorin vor dem Betrug schützte, sondern die Taxifahrerin. Sie holte die Seniorin zuhause ab, brachte sie zur Sparkasse und wieder nach Hause – und ließ sie nicht mehr alleine.

„Wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken“, sagt Yvonne Heuel von der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen, nachdem sie lange nach der Mitarbeiterin in der Hauptstelle gesucht hatte und letztendlich selbst die Polizeiwache anrief, um zu fragen, welche Kollegin es gewesen sein soll, die die Seniorin vor dem Betrug schützte. In diesem Telefonat wurde klar, dass die Seniorin zwar das Geld für die falschen Polizisten in der Sparkassenfiliale am Schalter abhob, es aber die Taxifahrerin war, die die Heldin der Geschichte ist, doch in der Polizeimeldung nicht auftauchte.

Sparkasse: Hier ließ die Taxifahrerin ihren „völlig aufgelösten“ Fahrgast raus. Die betrogene Seniorin ließ sich aus Angst nicht von ihrem Vorhaben abbringen. © Lorencic, Sarah

Wie Yvonne Heuel nach dem Gespräch mit der Kollegin, die der Meinerzhagenerin das Geld am Schalter gab, sagt, habe sich die Seniorin nicht auffällig verhalten, sei ruhig und klar gewesen. Allzu hoch sei der Betrag ebenfalls nicht gewesen, sodass das geschulte Personal auch diesbezüglich nicht skeptisch wurde. Die genaue Summe nennt Heuel nicht, fünfstellig sei sie aber nicht gewesen. Höhere vierstellige Geldabhebungen seien gerade bei Rentnern nicht unüblich. Unterm Strich: der Betrug wäre am Schalter der Bank nicht aufgefallen.

Wir haben die Taxifahrerin getroffen. Sie hatte einen ganz anderen Eindruck von der Meinerzhagenerin. Die Taxifahrt begann zunächst ganz normal, erzählt Sabine. Ihen Nachnamen nennen wir nicht, um sie zu schützen. Die 57-Jährige will das Risiko nicht eingehen, erkannt zu werden, falls der Betrüger selbst oder ein Mittelsmann in der Region lebt. Seit rund 17 Jahren arbeitet die Meinerzhagenerin beim Taxi-Unternehmen Knobloch mit Sitz in Meinerzhagen. So eine Fahrt aber hatte sie noch nie:

Die Taxifahrt

Am Montagmittag holt die 57-Jährige die Seniorin ab. Sie steigt ein und ist bereits zu diesem Zeitpunkt „völlig aufgelöst“, erinnert sich die Taxifahrerin. Die circa 80-Jährige muss zur Sparkasse und fragt ihre Fahrerin: „Können Sie dann da warten?“ Es ist wirklich dringend, wie sie sagt. Dass ihr in ihrem Alter so was noch passiert und sie in „dubiose Geschäfte“ verwickelt ist, macht ihr Sorgen. Da hakt die Fahrerin nach, aber die Seniorin darf nicht darüber reden, muss jetzt schnell ihr Erspartes von der Bank holen und sichern. Ein Konto wurde bereits geplündert, wie es ihr zuerst die vermeintliche Rechtsabteilung der Sparkasse am Telefon sagte und dann auch noch die „Polizei“.

Da schlägt die Fahrerin vor, zur Polizei zu fahren und nicht zur Sparkasse. Doch die Seniorin lässt sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen, darf aber auch nichts erzählen, wie man ihr befahl. Und: Es muss schnell gehen, denn zu Hause liegt der Telefonhörer neben der Station; die Seniorin durfte nicht auflegen, die Polizei wartet auf sie. „Ich bin nicht reich, aber ein bisschen habe ich“, sagt die Meinerzhagenerin. Sie müsse ihr Geld schützen, brauche es zum Leben. Sie ist von ihrem Plan nicht abzubringen und will keinen Ärger mit der Polizei.

Seniorin war nicht von ihrem Vorhaben abzubringen

Sabine hält am Hintereingang der Sparkassenfiliale. Die Seniorin steigt aus und geht durch die Schiebetür hinein. In dieser Zeit telefoniert die Taxifahrerin mit Nadine Häpp von der Zentrale. Sie sind sich einig: Da stimmt etwas nicht. Nadine Häpp informiert umgehend die Polizei, die sofort zur Sparkasse kommen will. Doch da sitzt die Seniorin bereits mit einem Umschlag voller Geld wieder neben ihrer Fahrerin. Sabine bringt die aufgeregte Frau nach Hause, die fest davon überzeugt ist, dass die echte Polizei zuhause am Telefon auf sie wartet. Vor der Haustür angekommen rundet sie die 18 Euro Fahrtkosten auf 20 auf, bedankt sich und geht schnurstracks ins Haus. Sabine bleibt mit ihrem gelben Auto stehen und wartet, bis die Polizei kommt, die den Fall übernimmt. Sabine hat ihre Aufgabe erfüllt.

Zuhause angekommen hört die Seniorin am Telefon nur noch ein Tuten. Die Betrüger haben bereits aufgelegt. Wahrscheinlich, weil die Tochter der Betrogenen in der Zeit nach Hause kam und gehört wurde, wie die Polizei vermutet. Zu einer Übergabe kommt es daher nicht. Bei Knobloch spricht sich die Heldinnentat herum. Dann wundert man sich über die Nachricht, dass eine Bankmitarbeiterin die Seniorin geschützt habe. Sabine ist die Falschmeldung egal. „Hauptsache, die Frau hat ihr Geld“, sagt sie im Gespräch mit der Redaktion. Bei der Taxizentrale rief nach der Tat die Tochter der Geschädigten an und „bedankte sich tausend Mal“, wie Sabine erfahren hat. Es hätte auch ihre Mutter sein können, sagt die 57-Jährige. Der sage sie immer, dass sie nicht ans Telefon gehen soll, wenn eine unbekannte Nummer anruft. Aus dem Telefonbuch hat sie ihre Mutter schon längst entfernen lassen und an der Klingel steht der Name des bereits verstorbenen Vaters noch immer, damit kein Fremder denkt, ihre Mutter sei allein und damit ein leichtes Opfer. „Man muss auf sich Acht geben“, sagt sie. Für sie war es selbstverständlich zu helfen.

Damit ist sie nicht alleine. Auch ihre Kollegen bei Knobloch machten bereits ähnliche Erfahrungen. Erol Polak sollte vor einigen Jahren 15 000 Euro für eine Meinerzhagenerin nach Frankfurt fahren. „Ich bin dann mit dem Geld zur Polizei“, erzählt er und ist froh, den Betrug gestoppt zu haben. Und auch eine weitere Kollegin hatte solch einen Fall und konnte einen Meinerzhagener davor bewahren, eine hohe Summe Geld an Betrüger zu verlieren.