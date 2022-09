Seltenes Schauspiel: 2066 Orgelpfeifen demontiert

Von: Frank Zacharias

Für die Reinigung der Orgel in der Jesus-Christus-Kirche mussten 2066 Pfeifen demontiert werden. © Bernitt

Sie soll in neuem Glanz erstrahlen – und vor allem ganz neue akustische Höhepunkte liefern: Die 1968 in den Dienst gestellte Orgel der Jesus-Christus-Kirche wird derzeit nicht nur umfangreich gereinigt, sondern auch erweitert.

Meinerzhagen - Dazu zerlegt ein Orgelbauerteam aus Potsdam das Instrument derzeit in seine Einzelteile – und bietet dabei spektakuläre Einblicke in ein eindrucksvolles Gerät. Als einer der Hauptnutzer freut sich insbesondere Kirchenmusiker Ben Köster über die derzeitigen Arbeiten. Zumal die letzte Reinigung bereits 20 Jahre zurückliegt. Damals war sie nach der Benutzung eines Feuerlöschers notwendig geworden.

„Alle 15 bis 20 Jahre ist so eine Reinigung notwendig. Kerzenruß und der Staub, der durch die Heizung aufgewirbelt wird, setzen sich langsam im Instrument ab und können dort Schäden verursachen“, erläutert Köster. Interessierte seien dazu eingeladen sich den Bauplatz anzuschauen und die Orgelbauer der Firma Schuke Potsdam bei der Arbeit zu erleben. „Das bekommt man nicht alle Tage zu sehen“, sagt Ben Köster. Noch für weitere vier Wochen sollen die Arbeiten andauern.



Reinigung, Reparatur, Erweiterung

Die Reinigung sämtlicher 2066 Pfeifen, die dafür einzeln ausgebaut werden musten, ist bereits erfolgt. Und auch Windkanäle und Oberflächen in der Orgel wurden generalüberholt. „Nun stehen noch Reparaturen und zuletzt die sogenannte Intonation an. Dabei wird jede Pfeife auf ihren Klang überprüft und so bearbeitet, dass ein ausgeglichenes Klangbild entsteht“, erklärt der Kirchenmusiker, der sich über eine Neuerung ganz besonders freut: ein weiteres Register.

Expertise aus Potsdam: Das Orgelbauerteam der Firma Schuke hat das Instrument in der Jesus-Christus-Kirche in seine Einzelteile zerlegt und wird auch ein weiteres Register einbauen. © Bernitt

„Zurzeit hat die Orgel 27 Register und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir die Orgel um ein weiteres Register, einen Salicional im Schwellwerk, erweitern können.“ Bei einem Salicional handelt es sich um eine sehr dünne Pfeife, die zu den Registern der Streicher zählt und Geigenstimmen eines Orchesters imitieren soll. „Zum Zeitpunkt des Orgelbaus waren diese Art der Register sehr verpönt“, erklärt Köster. „Vollkommen zu Unrecht!“, wie er betont. Jetzt werde die Orgel endlich diese Erweiterung erfahren.

Spendenaufruf für „Salicional“

Die Mehrkosten dafür belaufen sich auf rund 20 000 Euro. Die Kirchenmusik der Evangelischen Gemeinde sei deshalb dankbar für jede weitere Spende zur Finanzierung. „Wir haben eine sehr aktive Kirchenmusik in Meinerzhagen. Es gibt die jährliche Reihe der Orgelmusiken zur Marktzeiten, die Adventsmusiken und weitere Konzerte außerhalb dieser Reihen“, sagt Köster, der daher darauf hofft, dass einige Sponsoren bereit sind, das Projekt finanziell zu unterstützen. „Und wir sind sehr dankbar für alle, die dies bereits getan haben.“ Wer sich ein Bild von den derzeitigen Arbeiten machen will, sei jederzeit eingeladen, vorbeizuschauen, betont Ben Köster. zach



Spendenkonto



Die Möglichkeit zu spenden gibt es über folgende Kontoverbindung: Evangelische Kirchengemeinde Meinerzhagen, IBAN: DE83 45851665 0000 5340 81, Verwendungszweck: Orgel