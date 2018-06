Sekundarschul-Projekt in Meinerzhagen: Da ist Musik drin

Meinerzhagen - Von Rock und Pop bis Klassik, von Ed Sheeran bis Frédéric Chopin – und dazu noch die passenden Instrumente: Die Schüler des siebten Jahrgangs der Sekundarschule erlebten in Zusammenarbeit mit der Musikschule Volmetal einen ganz besonderen Projekttag.

Organisiert hatten ihn Musiklehrerin Dina Brandes aus der Sekundarschule und Barbara Ohin, Bezirksleiterin der Musikschule Volmetal. „Mit dem Programm wollen wir in den drei Klassen des Jahrgangs noch mehr Begeisterung für die Musik wecken“, erklärte Dina Brandes.

Pro Klasse blieb genau eine Stunde Zeit, um einen Teil der Instrumente in der Musikschule kennenzulernen. Los ging es um 9 Uhr mit der Klasse 7a. Aufgeteilt in drei Gruppen durchliefen die Teilnehmer die Stationen.

Musiklehrer Waldemar Löffelbein beispielsweise erklärte die Funktion von Akkordeon und Keyboard. Danach hatten die Schüler die Möglichkeit, die Instrumente auszuprobieren. Von diesem Angebot wurde aber nur sehr verhalten Gebrauch gemacht. Zu groß war die Scheu, vor den Klassenkameraden keinen vernünftigen Ton aus den Instrumenten herauszubringen.

Die weiteren am Projekt beteiligten Musiklehrer: Robert von der Beck (Klavier), Marcel Wasserfuhr (Percussion), Kathrina Frisch (Querflöte), André Becker (Trompete), Harald Eller (Gitarre/E-Gitarre), Ben Degen (Tiefes Blech), Cosima Breidenstein (Violine) und Franz-Josef Frings (Klarinette/Saxofon). Barbara Ohin und Dina Brandes koordinierten den Ablauf der Aktion und sorgten dafür, dass sich die Jugendlichen in der kurzen Zeit möglichst viel Musikwissen aneignen konnten.

„In der Schule steht die Theorie im Vordergrund. Hier bei uns erleben die Schüler die Praxis“, umriss Barbara Ohin den Anlass für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bildungseinrichtungen. Und natürlich hofft sie, dass einige Schüler künftig eines der vielen Angebote der Musikschule nutzen.

Dina Brandes berichtete, dass in den Jahrgängen 5/6 zwei Stunden Musikunterricht auf dem Wochenplan stehen, während es im Jahrgang 7 dann nur noch eine Stunde ist. Wer dann sein Können vertiefen will, ist in der Musikschule an der richtigen Adresse. Die Lehrerin aus Lüdenscheid, Spezialistin für Horn und Klavier, lässt sich einiges einfallen, um junge Menschen für die Musik zu begeistern. „Zum Glück gibt es viele Gitarren in der Sekundarschule, auf denen eifrig gespielt wird. Wir haben auch schon Strohalmoboen gebastelt und darauf musiziert“, so die Pädagogin.

Mittlerweile existiert schon ein kleiner Schulchor. Das nächste Ziel, das natürlich auch von Schulleiterin Christiane Dickhut unterstützt wird, ist die Gründung einer Schulband oder eines Schulorchesters.