Fahrradtour nach Kampen

Meinerzhagen - Zu einer großen Tour zu den Freunden in die Niederlande startete am Donnerstag eine Gruppe von sechs Leuten (eine Frau und fünf Männer) mit dem Fahrrad. Das Ziel der Reise heißt Kampen.

Die Gruppe der TuS-Sportler unter Leitung von Torsten Schmitt hat die Reise in drei Etappen aufgeteilt und plant am Samstag in Meinerzhagens Partnerstadt Kampen einzutreffen.

Verabschiedet wurde die Gruppe am gestrigen Donnerstag vom Vorsitzenden des TuS Meinerzhagen Harald Elbertshagen und dem Vorsitzenden des Komitees Städtepartnerschaften Ulrich Blumenrath. Mit einem Beitrag zum Spesenkonto ist die Gruppe nun auf dem Weg in die Niederlande.

Erste Etappe führt nach Mühlheim/Ruhr

Die erste Etappe führte gestern zunächst nach Mühlheim an der Ruhr. Am heutigen Freitag lautet das Ziel Doetinchem und am morgigen Samstag ist dann die Ankunft in Kampen geplant. „Wir freuen uns sehr, dass Kampen das Ziel dieser Reise ist und hoffen auf weitere Aktivitäten hinsichtlich der Städtepartnerschaft“, heißt es vom Komitee. Ulrich Blumenrath und Harald Elbertshagen wünschen der Gruppe eine gute Reise und eine gesunde Rückkehr.