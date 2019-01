Unfall mit zwei Verletzten auf A45 bei Meinerzhagen

Autobahn gesperrt

Meinerzhagen - [Update 13.25 Uhr] Schwerer Unfall auf der Sauerlandlinie: Unmittelbar in Höhe der Autobahnauffahrt Meinerzhagen kam es in Fahrtrichtung Frankfurt am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Derzeit ist die Autobahn ab Anschlussstelle Meinerzhagen in Richtung Frankfurt gesperrt.