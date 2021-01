Mercedes kracht in Panda

Bei der Kollision zweier Autos in Valbert wurde am Mittwoch um 12.50 Uhr eine Person verletzt. Der Fahrer eines Fiat Panda hatte beim Abbiegen von der Landstraße 707 auf die L539 in Richtung Meinerzhagen einen Mercedes GLS übersehen. Dessen Fahrer fuhr in Richtung Attendorn und konnte nicht mehr verhindern, die Fahrerseite des Kleinwagens zu rammen.

Bei der Kollision zweier Autos in Valbert wurde am Mittwoch um 12.50 Uhr eine Person verletzt. Der Fahrer eines Fiat Panda hatte beim Abbiegen von der Landstraße 707 auf die L539 in Richtung Meinerzhagen einen Mercedes GLS übersehen. Dessen Fahrer fuhr in Richtung Attendorn und konnte nicht mehr verhindern, die Fahrerseite des Kleinwagens zu rammen. An dem waren zwei Türen so eingedrückt, dass sie sich nicht mehr öffnen ließen, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Der Meinerzhagener konnte selbst zum Rettungswagen begeben. Nach Angaben der Polizei erlitt er einen Schock sowie leichte Blessuren, kam aber zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Der 68-jährige Fahrer des SUV stammt ebenfalls aus Meinerzhagen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr rückte mit den Löschzügen Valbert und Haustadt aus. Die Wehrmänner klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Während der einstündigen Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf der L539, da nur wenige Fahrzeuge auf die L707 abbiegen konnten. Insgesamt geht die Polizei von rund 30 000 Euro Sachschaden aus.