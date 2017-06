Schwere Zeit der Schülergenossenschaft Sharens ist vorbei

+ © Schliek Engagiert in der Schülergenossenschaft: (von links) Die Sharens-Vorstände Lara Eigner, Erik Benger und Mira Weiß, die Aufsichtsräte Marc Kostewitz, Laura-Chantal Seitz und Michael Hofmann sowie die bisherige Vorstandsvorsitzende Patricia Wette und IT-Spezialist Bastian Händel. © Schliek

Meinerzhagen - Gerade die Gründungsphase überstanden und dann das: Im Sommer 2016 wurde mit der Homepage das Kernstück der Schülergenossenschaft Sharens von Hackern attackiert. Die hatten leichtes Spiel, denn ein Sicherungskonzept für die soziale Plattform der Jugendlichen aus dem Evangelischen Gymnasium gab es nicht. Ein neuer Auftritt mit kostenpflichtigem Schutzprogramm musste also her. „Es stellte sich die Frage, ob Sharens so noch betriebswirtschaftlich darstellbar ist“, beschrieb Aufsichtsratsvorsitzender Marc Kostewitz ein für die junge Genossenschaft schwieriges Geschäftsjahr.