Vieles spricht für G9

Meinerzhagen - Zum übernächsten Schuljahr soll das Abitur nach neun Jahren an den Gymnasien in Nordrhein-Westfalen wieder zum Regelfall werden. Ob dann das Turbo-Abi auch am Evangelischen Meinerzhagen (EGM) wieder abgeschafft wird, ist noch offen, es gibt aber eine Tendenz in diese Richtung.