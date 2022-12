Schulessen: Steigende Preise haben Auswirkungen

Von: Torben Niecke

Die allgemein steigenden Kosten wirken sich zum Teil auch auf das Schulessen aus. © Jens Kalaene

Genau wie jede andere Einrichtung auch sind Schulen von den steigenden Energiekosten und Preisen im Einzelhandel betroffen. Der Freiburger Stadtrat entschied unlängst in Grundschulen und Kitas als Sparmaßnahme auf Fleisch zu verzichten und nur noch eine vegetarische Mahlzeit anzubieten. Damit soll verhindert werden, die Preise für die Mittagsverpflegung erhöhen zu müssen. Doch wie reagieren die Meinerzhagener Schulen auf diese finanziell belastende Lage.

Meinerzhagen – Der Märkische Kreis gab für die Eltern und Schüler der Phönixschule Meinerzhagen Entwarnung. Alexander Bange aus der Pressestelle des Kreises gab bekannt: „Auch die Phönixschule als Förderschule des Märkischen Kreises ist von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen betroffen. Wir halten weiterhin an dem Ziel fest, den Standard zu halten. Der Märkische Kreis als Schulträger beabsichtigt – Stand jetzt – nicht, die Preise zu erhöhen.“ Sowohl die aktuelle Preisstruktur als auch die Auswahl der Speisen solle sich nicht verändern.

Je nach Anzahl der Wochentage, an denen die Schüler das Mittagessen in Anspruch nehmen, berechnet der Kreis zwischen acht und 40 Euro im Monat. Dabei besteh die Mahlzeit aus einer Hauptspeise, einer Vorsuppe und einer Nachspeise. Diese werden gekühlt angeliefert und vor Ort hergerichtet.



Erhöhung des Preises pro Mahlzeit

Die drei Meinerzhagener Grundschulen Auf der Wahr, Am Kohlberg und die Ebbeschule Valbert organisieren sich über den Anbieter Kinder im Ganztag (KiG) und beziehen die Mahlzeiten für die Offene Ganztagsschule (OGS) über den Catering-Anbieter Cicero´s aus Schalksmühle. Der Geschäftsführer von KiG, Henning Peuters, berichtet, dass es bereits zum vergangenen Schuljahr eine Erhöhung des Preises pro Mahlzeit gab. Zum aktuellen Schuljahr gab es eine Erhöhung um 25 Cent. Der Preis für eine Mahlzeit liege zur Zeit bei 3,75 Euro. Die Preiserhöhung in dieser Höhe ist Peuters bereit zu akzeptieren, da sie vor dem Hintergrund der steigenden Kosten völlig vertretbar sei.



„Die Kinder bleiben immer länger in der Schule. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir ihnen eine ausgewogene und gesunde Ernährung bieten können. Wir versuchen dies zu gewährleisten“, erläutert Peuters.



Kurze Anfahrt, keine Verzögerungen

Der Caterer liefere die Speisen noch warm zu den Schulen. Dort würden sie dann direkt ausgegeben. „Dadurch, dass Cicero´s eine relativ kurze Anfahrt hat, gab es noch nie größere Verzögerungen. In den drei Jahren Zusammenarbeit gab es auch zur Qualität noch keine Beschwerden“, zieht Peuters Bilanz.



Die Qualität der Mahlzeiten und die Zufriedenheit der Kinder sprächen für sich. Einen ähnlichen Caterer zu diesen Konditionen zu finden, sei kaum realisierbar.



Auch an der städtischen Sekundarschule setzt man weiterhin auf Beständigkeit. Bisher wurde der Preis der Mahlzeiten nicht angepasst und liegt, wie auch im Vorjahr, einheitlich bei 2,90 Euro pro Speise. Die Schule fahre einen Hybridbetrieb.



„Die Gerichte werden zum Teil tiefgefroren angeliefert und in der Mensaküche entsprechend gegart. Zum Teil werden sie frisch durch das Mensapersonal zubereitet“, informiert Kordula Graas aus dem Fachbereich Bildung, Sport und Kultur der Stadt Meinerzhagen. Beim Kauf der Lebensmittel würde stets auf Angebote geachtet. Wann immer es möglich ist, werden regionale Produkte verwendet.



Den Schülern werden drei unterschiedliche Gerichte angeboten, darunter stets mindestens ein vegetarisches und ein Gericht ohne Schweinefleisch. An den drei Essenstagen in der Woche werden mehr als 100 Mahlzeiten ausgegeben. Am bestehenden Angebot wolle man auch weiterhin festhalten.