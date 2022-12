Schule veranstaltet Weihnachtsmarkt

Am Evangelischen Gymnasium wird ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. © Benninghaus, Simone

Im Evangelischen Gymnasium in Meinerzhagen (EGM) wird es weihnachtlich, insbesondere am Freitag, 16. Dezember. Auf Initiative der Schülervertretung (SV) wird an diesem Tag ein Weihnachtsmarkt in der Schule veranstaltet.

Meinerzhagen – In der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr werden für einen guten Zweck Essen, Getränke, Deko, Gebasteltes und vieles mehr in der Schule angeboten. Der Erlös soll an eine Organisation gespendet werden, die Kindern, deren Familien es sich sonst nicht leisten können, Weihnachtsgeschenke ermöglicht, informiert die SV. „Wir möchten gerne Weihnachten genießen und dadurch auch anderen eine Freude machen“, laden die Meinerzhagener Schülerinnen und Schüler ein.