Schulbegleiter auf vier Pfoten im MK

Von: Simone Benninghaus

Joey und Arnaud sind nicht nur beste Kumpels, sondern auch die Lieblinge der Schule. Die Anwesenheit der Tiere im Unterricht ist für die Schüler mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich. © Benninghaus, Simone

Er hört aufmerksam zu, spitzt die Ohren und liebt es, in die Schule zu gehen. Arnaud. Kuscheliges braun-weißes Fell, vier Pfoten. Und damit kein gewöhnlicher Schüler, sondern seines Zeichens Schulhund der Städtischen Sekundarschule.

Meinerzhagen – Arnauds bester Kumpel ist Joey. Denn der Australian Shepherd ist nicht der erste Hund, der in Meinerzhagen „zur Schule geht“. Der sechsjährige Joey, Mischling aus Bernersennen und Husky, hat hier schon lange sein Revier. Er besuchte mit seiner Besitzerin, Lehrerin Anke Sondermann, die Schule bereits als Welpe und ist hier seitdem der Liebling.

In der Klasse liegt Joey auf seinem großen Kissen in der Mitte des Raums, während die Schüler ruhig arbeiten. „Manchmal schnarcht er“, erzählen sie. Die Anwesenheit des Vierbeiners ist mittlerweile normal. Ablenken lässt sich durch Joey niemand. Im Gegenteil.



„Der beißt wirklich nicht?“, fragt ein Schüler zur Sicherheit noch einmal, ehe er Joey ein Leckerli hin hält. Die erste Scheu ist Sekunden später vergessen und Joey genießt die ausgiebige Streicheleinheit. „Schüler lernen nicht nur den natürlichen Umgang mit Tieren, sondern mitunter auch, ihre Angst zu überwinden“, sagt Christiane Dickhut.



Schulhund Joey ist mit sechs Jahren inzwischen etwas ruhiger und gesetzter. „Daher haben wir uns überlegt, dass ein weiterer Hund für die Schule gut wäre“, so die Pädagogin. Dass die Schulleiterin, die selbst mit Hunden aufwuchs, ohnehin wieder die Anschaffung eines Vierbeiners plante, passte gut. Die Wahl fiel auf Arnaud.



Der fast einjährige Rüde kommt mit seiner Besitzerin seit dem vergangenen Frühjahr täglich in die Schule. Dass er mit Kindern aufwächst, ist für seine Aufgabe als Schulhund wichtig. Trubel in der Pause, stets viele Menschen um sich herum zu haben – Arnaud bringt das nicht aus der Ruhe. „Er findet es großartig. Nach den Ferien hat er an der Leine gezogen, als es wieder in die Schule ging, weil er weiß, hier ist was los, hier steht er im Mittelpunkt“, berichtet seine Besitzerin.



Natürlich profitiert nicht nur Arnaud von seinem Alltag in der Schule. „Die Schüler genießen es in vollen Zügen, wenn sie mit den Tieren kuscheln können. Von manchen Schülern bekommen die Hunde schon vor Unterrichtsbeginn eine Streicheleinheit. Sie lieben den Umgang mit den Tieren.“



Eine Auszeit mit Hund – „das tut nicht nur Schülern gut“, sagt Christiane Dickhut und lacht: „Auch die Lehrer profitieren davon.“



Die Anwesenheit eines Hundes habe etwas Beruhigendes und Entspannendes. Das sei auch in den Klassen zu spüren. Statt abzulenken werde eher die Motivation und Aufmerksamkeit gefördert. „Und es ist leiser in der Klasse, weil alle aufpassen, dass es es den Hunden nicht zu laut wird.“



Feste Schulhundregeln sorgen bei den Schülern für Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. „Sie wissen beispielsweise, dass sie nicht einfach füttern und nichts herum liegen lassen dürfen, weil Arnaud alles fressen würde.“ Mit einem Jahr ist der Australian Shepered gerade mitten in der Pubertät. Und diese ändert sich für den Vierbeiner kaum gegenüber seinen Schulkameraden auf zwei Beinen: „Er hat Flausen im Kopf und versucht auch schon mal, Regeln zu brechen“, berichtet die Schulleiterin. Und da „Aussies“ Spätentwickler seien, werde diese Phase vermutlich etwas länger andauern. „Mit zwei Jahren wird er wohl aus dem Gröbsten raus sein“, hofft Christiane Dickhut.



Da auch Hunde Ruhephasen brauchen, bekommt auch Arnaud seine regelmäßigen Auszeiten. In den Räumen der Verwaltung kann er dann schlafen und einfach „runter kommen“ vom Schulalltag. Die Verwaltung ist ohnehin sein „Reich“. Hier darf sich Arnaud frei bewegen, es sei denn, jemand ist da, der Angst vor Hunden hat.



„Wir achten sehr darauf, dass die Hunde Hund sein dürfen“, betont Christiane Dickhut. Auf den Tierschutz werde nicht nur hinsichtlich des Lärmpegels geachtet. Auch Spaziergänge sind an jedem Schultag eingeplant. Am liebsten unternimmt Arnaud die zusammen mit Joey.



Letzterer ist übrigens auch Hauptakteur der Schulhund-AG, die seine Besitzerin Anke Sondermann eingeführt hat. Dass auch ältere Schüler begeistert nach draußen gehen, um mit dem Hund spazieren gehen zu können, freut die Schulleiterin.



Für Vierbeiner Arnaud ist die Sekundarschule im Übrigen nicht die einzige Schule, die er besucht. Als junger Hund geht er natürlich auch in die Welpenschule. Hier geht es nicht um Mathe und Englisch, sondern um „Sitz“ und „Platz“ und die Sozialisierung mit seinen Artgenossen. Genauso wie Joey soll auch Arnaud die Begleithundeprüfung ablegen, wenn er etwas älter ist. Denn als Schulhund muss er natürlich auch für die Zweibeiner ein Vorbild sein.