Schuhräuber erbeuten neue Treter

Meinerzhagen - Ein eher ungewöhnlicher Raub hat sich am Montagnachmittag in der Meinerzhagener Lindenstraße ereignet - drei Unbekannte versuchten dort in einem Schuhgeschäft, mehrere Paar Schuhe zu klauen.

Einer Angestellten fiel auf, was die Diebe vorhatten. Sie versuchte laut Pressemitteilung der Polizei, einen der Täter aufzuhalten. Der stieß die Frau zur Seite und flüchtete. Die Angestellte blieb unverletzt, die Schuhräuber entkamen schließlich mit einem Paar und zwei Einzelschuhen. Zwei der drei Diebe konnte die Verkäuferin beschreiben: Demnach trug einer der drei eine schwarze weite Jacke, hatte schwarze Haare und einen Schnurrbart. Er soll etwa 1,60 Meter groß sein - und er trug Winterschuhe. Ein zweiter Täter soll eine schwarze Hose und eine beige Jacke mit Kapuze getragen haben, er soll etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein und etwa 20 Jahre alt. Er flüchtete in Richtung Kreisverkehr. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.