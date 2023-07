Rinderherde in Panik - „Wolf ist nicht auszuschließen“

Von: Frank Zacharias

Teilen

Die Reihe der mutmaßlichen Wolfssichtungen in der Region reißt nicht ab: Diesmal hat ein Anwohner in Werkshagen offenbar Schlimmeres verhindert, als er am Mittwoch, 28. Juni, die Panik einer Rinderherde auf einer benachbarten Weide beobachtete. Auch das zuständige Landesamt hat Kenntnis von dem Fall.

Meinerzhagen - Die Polizei bestätigte, am Abend gegen 23.40 Uhr zu einem Einsatz gerufen worden zu sein, weil ein Wolf die Herde des Nachbarn hetzen würde.

Als die Beamten eintrafen, wurde die Wiese bereits von einem Mähdrescher ausgeleuchtet, um den vermeintlichen Wolf zu verscheuchen. Der hatte aber offenbar schon das Weite gesucht – wohl auch, weil ein weiterer Nachbar mit seinem Jeep die Rinderherde zu ihrem Schutz umrundete.

Zwei Rinder durch Panik offenbar leicht verletzt

„Der Anrufer berichtete, dass es irgendwann gelungen sei, den Wolf zu vertreiben“, berichtet ein Polizeisprecher. Ob es sich jedoch tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat, wird nicht abschließend zu klären sein. Ein Sprecher des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) bestätigte am Montag zwar auf Anfrage unserer Redaktion, dass sich ein Mitarbeiter der Abteilung „Wolfsmonitoring“ ein Bild von der Lage in Werkshagen gemacht hat. Allerdings hätten keine Spuren sichergestellt werden können. Von zwei gegenüber der Polizei als verletzt gemeldeten Tieren sei dem Landesamt nichts bekannt.

Daher ordne das LANUV die Sichtung als sogenannten C3-Hinweis ein. Heißt konkret: „Ein Wolf kann nicht ausgeschlossen werden.“ Ein Beweis für ihn fehlt aber. „Diese Art der Sichtung macht etwa 50 Prozent der Meldungen aus“, heißt es vonseiten des Landesamts.