Etwas Schützenfest geht immer

Wie am Fließband: Thomas Walther, Patrick Ilberg und Oliver Schulze (vorn, von links) beteiligten sich am Packen der SGM-Traditionspakete.

Meinerzhagen – Ein bisschen Schützenfest geht immer – auch wenn die große Veranstaltung der Schützengesellschaft Meinerzhagen (SGM) am kommenden Wochenende wegen Corona ausfällt.

Dank einiger Nachbarschafts-Feiern wird der Termin der Traditionsveranstaltung nicht ganz unbeachtet an den Volmestädtern vorbeigehen. Die Schützengesellschaft unterstützt die private Initiative – beispielsweise mit mehr als 150 Traditionspaketen, die am Freitagabend im Schützenhaus gepackt wurden. „Der Run auf dieses besondere Angebot war riesengroß“, berichtet SGM-Geschäftsführer Michael Ilberg. Nur online konnten Schützenfans zum Preis von 49,99 Euro das „Starter-Kit“ vorab für das private Fest bestellen.

Der Warenwert der stattlichen Kiste beläuft sich laut Berechnung des Schützen-Vorstands tatsächlich auf rund 70 Euro – das darf man wohl als ein gutes Angebot bezeichnen. Das Traditionspaket beinhaltet einige für Schützen typische Gaumenfreuden, traditionelle Utensilien und Nützliches für die Wochenend-Party. „Damit geben wir den Bürgern etwas von dem unvergleichlichen Schützenfestgefühl in die Hände, das unter normalen Umständen das kommende Wochenende bestimmt hätte“, beschreibt Michael Ilberg den Hintergrund der Aktion.

Der Vorstand bedauert, dass trotz der großen Zahl an Paketen nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten. „Mehr war von unserer Seite aus nicht zu schaffen“, erklärt der Geschäftsführer. An der Pack-Aktion beteiligten sich am Freitagabend neben Michael Ilberg noch Thomas Irmer, Thomas Walther, Torsten Geßner, Tom Hausmann, Patrick Ilberg, Guido Berger, Roger Meyer und Oliver Schulze.

Im großen Saal des Schützenhauses ging es dabei zu wie am Fließband. Auf einer langen Tischreihe lagerten die Waren, die von kleinen Bierfässern bis hin zu schmucken Schützen-Wimpeln reichten. Mit viel logistischem Geschick packte das SGM-Team alles in die großen Faltkartons. Diese können von den Bestellern bis Mittwoch, 29. Juli, jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Schützenhaus abgeholt werden.

Der Vorstand der Schützengellschaft Meinerzhagen bittet bei den privaten Feiern am kommenden Wochenende dringend um die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften. Sogar auf den im Paket befindlichen Bierdeckeln ist deshalb zu lesen: „Mit Vernunft und Verstand – 1,50 Meter Abstand“. Und Corona-Schutzmasken, dekoriert mit dem Schützenemblem, finden sich auch im Traditionspaket.