Schützengesellschaft: „Das Fest kann kommen“

Meinerzhagen - Das Schützenfest kann kommen. Die Vorbereitungen für das Großereignis am ersten Augustwochenende sind im Wesentlichen abgeschlossen. Das Antreten der Züge findet wieder vor der Stadthalle auf dem neugestalteten „Otto-Fuchs-Platz“ statt.

Entspannt und schon mit viel Vorfreude auf die Festtage – so kann die Gemütslage der rund 40 Teilnehmer an der „erweiterten“ Vorstandssitzung der Meinerzhagener Schützengesellschaft am Dienstagabend beschrieben werden.

Der Stand der Vorbereitung

Eingeladen dazu hatte der Vorsitzende Carsten Decker ins Hotel Bauer, um gemeinsam mit den anderen beteiligten Organisationen und Behörden den Vorbereitungsstand für das Schützenfest Anfang August abzuklären. Und so richtete Decker dann präzise seine Fragen an die Vertreter der Stadt, der Polizei, der Feuerwehr und des DRK. Nicht ohne ihnen zuvor schon mal ausdrücklich für ihre traditionelle Unterstützung zu danken.

+ Vorstand und der amtierende König Michael Ilberg (3. von rechts) sind voller Vorfreude. © Helmecke

Ebenso wie durch die Rückmeldungen der Kommissionen, der Schützenpolizei, der Böllermänner und der Züge gab es nur kleinere Punkte für die Arbeitsliste festzuhalten, welche noch abzuarbeiten sind. Das Fazit des Abends konnte also lauten: „Wir sind gut aufgestellt, das Fest kann kommen.“

Antreten können die Schützen in diesem Jahr wieder vor der Stadthalle. Bis zum Fest selbst stehen für die Blaukittel noch Arbeitseinsätze im und um das Vereinsheim an und natürlich auch das beliebte Medaillenschießen. Am 28. Juli ab 10 Uhr findet dieses im KKSV-Heim statt.

Kutschen zum Tüv

Während sich die rund 30 aktiven Schützenpolizisten vor dem Fest nochmals mit einem Polizeitrainer treffen, um sich vorzubereiten, steht für die Kutschen ein spezieller Tüv-Termin auf dem Programm. Dieser wird zeitnah zum Fest stattfinden. Vor Beginn der Schützenumzüge und auf deren halber Streckenlänge, kümmert sich ein Veterinärmediziner um den Zustand der Pferde. Und um Sicherheit zu haben, dass niemand das Fest „verschläft“, wurden auch die Weckrufbläser zum aktuellen Stand der Dinge befragt.

Die Aussage „die Instrumente sind schon geputzt“ und die Tatsache, dass auch wieder ein Fahrdienst bereitsteht, beruhigte die Anwesenden. Und auch für den Frühschoppen am Montag sei bereits alles organisiert worden – inklusive der einen oder anderen Überraschung. Im Verlauf dieses Monats sollen die restlichen Abstimmungen für den Festverlauf noch erfolgen, ehe die endgültigen Marschwege, veröffentlicht werden.