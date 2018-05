Kassenkommission klärt wichtige Fragen

Die Kassenkommission der Schützengesellschaft Meinerzhagen traf sich am Dienstagabend zur Sitzung in der Gaststätte Zur Rose.

Meinerzhagen - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Für das Schützenfest Anfang August heißt das für die Mitglieder der Schützengesellschaft jede Menge Vorbereitungen. Zu einer der wichtigen Zusammenkünfte gehört da die Teilnahme an der Kassenkommission.

Rund 80 Schützen hat der 1. Kassierer Michael Czernio in seiner Liste verzeichnet. 22 von ihnen waren zur ersten Sitzung in die Gaststätte „Rose“ am Dienstagabend gekommen, um gemeinsam alle Planungen zu besprechen. Gemeinsam mit dem 2. Kassierer Stefan Scheffler bereitete Czernio die anwesenden Männer auf ihre vielfältigen Aufgaben vor.

An allen drei Schützenfesttagen werden die Männer der Kassenkommission in kleinen Gruppen die Eintrittskarten kontrollieren. Auch die Ausgabe von Tageskarten gehört dann zu ihren Aufgaben. Sie sind somit verantwortlich für die Kontrolle, den Verkauf und die Abrechnung der Schützenfestkarten. Im Voraus bedankten sich Czernio und Scheffler bei den Schützen für ihre Unterstützung. „Denn während ihres Einsatzes verzichten sie auf die Teilnahme am Festgeschehen. Und das alles unentgeltlich“, erklärte Michael Czernio.