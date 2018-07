Schützenfest Valbert: Andreas Hornbruch ist neuer König

Valbert - Andreas Hornbruch ist neuer König des Valberter Schützenvereins. Am Samstagnachmittag um genau 16.47 Uhr schoss er den Rumpf des bis dahin schon arg gerupften Holzvogels ab. Königin wurde Diana Schulte. Die beiden Vollblut-Schützen lösen das bisherige Königspaar Frank und Beate Kebeiks ab.

Nach dem Auftakt am Freitag mit Kinderfest und Fassanstich begann der zweite Festtag am Samstag um 13 Uhr mit dem Antreten auf dem Denkmalplatz. Hauptmann Klaus Haferkorn brachte mit militärisch straffem Ton Ordnung in die Zugaufstellung. Begrüßt wurden die Schützen und ihre Gäste vom Vorsitzenden Dominik Busch.

Er stellte mit dem Kinderprinzenpaar Julie Bienert und Colin Willmes und dem Kinderkönigspaar Marina Scharpe und Leon Engel gleich die ersten neuen Regenten des Valberter Schützenvereins vor. Anschließend durfte Lennart Schipper, Chef der Valberter Jungschützen, bei deutlich mehr als den ursprünglich geforderten zehn Kniebeugen seine Fitness unter Beweis stellen. Es war die Strafe für einen fehlenden Orden an der Uniform. Mit dem Salut der Valberter Jäger und der flotten Begleitmusik des Musikvereins Lyra Altenhof und des Spielmannszuges des Schützenvereins St. Hubertus Biekhofen ging es dann bis hinauf zur Robchestraße.

Andreas Hornbruch regiert die Valberter Schützen Zur Fotostrecke

Vor der geschmückten Königsresidenz erwarteten Frank und Beate Kebeiks samt Hofstaat die Schützen. Die scheidenden Regenten hatten angesichts des hochsommerlichen Wetters für gut gekühlte Erfrischungsgetränke gesorgt. In einer bewegenden Rede bedankte sich Frank Kebeiks auch im Namen seiner Frau Beate für ein wundervolles Jahr. „Die Regentschaft war für uns eine sehr besondere Zeit, in der wir viel erlebt und viele liebe Menschen getroffen haben“, betonte der scheidende König.

Riesig freute sich der bekennende Schütze und beinharte BVB-Fan über ein Geschenk, das ihm die Oberdorf-Schützen Thomas Schönenberg und Andreas Gebser überreichten. Es handelte sich um ein schwarz-gelbes Dortmund-Trikot mit dem Namen des Schützenkönigs und der Nummer 17 darauf. Es soll ihn immer an seinen Königsschuss aus dem Vorjahr und die anschließende Regentschaft erinnern. Für eine aus BVB-Sicht freche Überraschung hatten zuvor einige Jungschützen gesorgt. Am Fahnenmast in Familie Kebeiks Garten, an dem mitunter die schwarz-gelbe Dortmund-Flagge weht, hatten sie eine blau-weiße Schalke-Fahne gehisst. Dieser Frevel wurde dank einer von Königin Beate ausgesprochenen Amnestie aber nicht bestraft.

Von der Robchestraße aus ging es dann durch das Dorf zur Ebbehalle. Dort begann um 15 Uhr das Kaffeetrinken mit Musik. Zugleich kurbelten Schießmeister Thomas Müller und sein Team den von Pascal Busch gebauten hölzernen Königsvogel hinauf in den Kugelfang. Vogel zeigt sich hartnäckig Als scheidende Regenten gaben Frank und Beate Kebeiks die ersten beiden Schüsse ab.

Mit Sascha Sommer, Andreas Hornbruch, Dominik Busch, Ralf Conrady, Oliver Gingter, Markus Kötting und Thomas Schönenberg legten anfangs sieben Schützen auf den Vogel an. Als harter Kern blieben Andreas Hornbruch, Oliver Gingter und Ralf Conrady übrig. Selbst mit dem später aufgelegten großen Kaliber waren noch etliche Runden nötig, bevor Schützenoberst Andreas Hornbruch den Rest des Rumpfes erlegte. Zahlreiche Mitglieder der großen Schützenfamilie stürmten daraufhin den Schießstand, um ihrem neuen Regenten und seiner Königin Diana zu gratuliere