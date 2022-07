Meinerzhagen im Schützenfest-Fieber

Von: Dominic Rieder

Im Lotto-Lädchen der Inhaberinnen Bea Fleischer und Simone Schulte (von links) kauften das Schützenkönigspaar Thorsten und Christine Tump mit Tochter Annika, Marianne Höper, Mutter der Schützenkönigin, und Ludwig Tump, Vater des Schützenkönigs, am Donnerstag ihre Vollschützenkarten. © Rieder, Dominic

Vier Wochen müssen sich die heimischen Schützenbrüder und Schützenschwestern noch gedulden. Dann ist es endlich so weit: Lang herbeigesehnt kann erstmals seit 2018 von Samstag, 6. August, bis Montag, 8. August, wieder das Meinerzhagener Schützenfest stattfinden. Und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Meinerzhagen - So waren am Donnerstag Mitglieder des Vorstands der Schützengesellschaft Meinerzhagen im gesamten Stadtgebiet unterwegs, denn das traditionelle Aufhängen der Schützenfest-Plakate stand an. In vielen Geschäften der Volmestadt sowie in der Volksbank in Südwestfalen, der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen, in Apotheken und bei Gastronomen machen die großformatigen Aushänge nun auf die Festtage aufmerksam.

„Alle sind uns wohlgesonnen und haben sich gefreut, dass wir ihnen ein Plakat vorbeigebracht haben. Und bei allen ist die Vorfreude auf unser Schützenfest groß“, berichtete Thomas Irmer, im Vorstand Zugführer des 1. Zuges.

Die ersten Karten gehen an die Majestäten

Bereits am Dienstag startete zudem der Vorverkauf der Schützenkarten. Zahlreiche Schützen haben die Möglichkeit bereits genutzt, um ihre Karten zu kaufen. So natürlich auch das seit 2018 amtierende Königspaar Thorsten und Christine Tump. Im Lotto-Lädchen von Bea Fleischer und Simone Schulte an der Mühlenbergstraße kauften der Schützenkönig und seine Königin am Donnerstag ihre Vollschützenkarte (Karte für einen Schützen und eine Dame) mit der Nummer 2. Die Karte mit der Nummer 1 gebührte indes Ludwig Tump, Vater des Regenten, und Marianne Höper, Mutter der Regentin.



Auch viele Mitglieder des Vorstands der Schützengesellschaft Meinerzhagen haben sich dem Königspaar angeschlossen und ihre Karten schon jetzt gekauft. Die Vorfreude auf die ersehnten Festtage merkt man jedem deutlich an. „Wir rechnen mit vielen Schützen beim Vorverkauf und bei unserem Schützenfest und freuen uns alle sehr, dass wir nun nach vier Jahren Pause endlich wieder feiern dürfen“, betont Michael Ilberg, Geschäftsführer der Schützengesellschaft Meinerzhagen und direkter Vorgänger (2016 bis 2018) als Schützenkönig von Thorsten Tump (seit 2018).