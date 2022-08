Das Königschießen hat begonnen: Der Live-Ticker zum Schützenfest

Von: Frank Zacharias, Simone Benninghaus

Das Königspaar mit Tochter Annika. © Benninghaus, Simone

Das Schützenfest in Meinerzhagen steuert auf seinen Höhepunkt zu: Ab 15 Uhr wird am Schützenplatz der neue König ermittelt. Wir berichten im Live-Ticker.

Meinerzhagen - Wer wird neuer Schützenkönig in Meinerzhagen? Am Montagnachmittag hat das Schießen auf dem Schützenplatz begonnen. Alles Wichtige in unserem Schützenfest-Ticker:

Schützenfest in Meinerzhagen: Ticker vom Königschießen

16.34 Uhr: Der Apfel ist unten! Mit dem 16. Schuss hat Dirk Busse die Insignie geschossen.

16.29 Uhr: So, jetzt haben wir ihn: Glückwunsch an Sergej Tschinse zur Krone!

16.21 Uhr: Die erste Insignie ist gefallen! Nach Schuss Nummer 54. „Viel Freude an der Krone wirst du nicht haben, ist nicht mehr viel übrig. Wir kleben gerade zusammen“, sagt der Schießmeister. Den Namen des erfolgreichen Schützen liefern wir nach!

Schlangestehen für die Insignien. © Benninghaus, Simone

15.48 Uhr: Ohne kleine Verspätungen geht´s nicht. JETZT GEHT´S ABER LOS! Es fallen die ersten Schüsse auf die Insignien des Königsvogels.

15.15 Uhr: Die Schützen sind - natürlich mit musikalischer Begleitung unter anderem des Fanfarenzugs - zur Vogelrute gezogen. Ein wenig zeitverzögert geht´s dann mit dem Insignienschießen los. Wir bleiben dran!

Und ab zum Schützenplatz: Die Vorfreude aufs Königsvogelschießen steigt! © Benninghaus, Simone

14.45 Uhr: Die Königskutsche setzt sich in Bewegung. Die Majestäten Thorsten und Christine Tump haben ihre Tochter Annika dabei. Zuvor hatten die Kapellen auf dem Otto-Fuchs-Platz Aufstellung bezogen: „Ohne Euch geht nichts!“, bedankte sich Hauptfeldwebel Andreas Schulte.

„Ohne Euch geht nichts!“, bedankte sich Hauptfeldwebel Andreas Schulte bei den Kapellen. © Benninghaus, Simone

14.12 Uhr: Alle Züge sind eingetroffen. „TRINKT SCHNELL EIN Bier, wir haben nicht viel Zeit“, heisst es. „Ich hoffe, ihr schafft es noch hoch zum Platz!“

Anmarsch zum Antreten auf dem Otto-Fuchs-Platz. © Benninghaus, Simone

14.02 Uhr: Um 14 Uhr sollte Antreten sein, doch nach und nach marschieren die Züge erst ein. Der Marschschritt nicht mehr so flott, aber singen können sie noch - wenn die Stimmen auch etwas rau klingen.

13.46 Uhr: Traditionell ein Stimmungsgarant am Montagmorgen: der Frühschoppen im Festzelt. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Höhepunkte, die lautstark bejubelt wurden.

Begeisterten beim Frühschoppen am Montagmorgen: die Birkenhöhner. © Gertrud Goldbach

12.16 Uhr: Es wird langsam ernst! Der Königsvogel wurde hochgezogen. Die Schützen bereiten sich auf den Höhepunkt des Festes vor. Um 15 Uhr beginnt das Schießen.

12.06 Uhr: Kurzer Blick an den östlichen Rand des Märkischen Kreises: Dort hat die St.-Hubertus-Bruderschaft Mellen in Balve seit gerade einen neuen König.

10.00 Uhr: Auch im Wilhelm-Langemann-Haus wird jetzt traditionell gefeiert - in Form eines ökumenischen Gottesdienstes.

8.35 Uhr: Von Müdigkeit ist nichts zu spüren bei den Meinerzhagener Schützen: Sie haben bereits ihre Biermarken an der Stadthalle abgeholt, um beim traditionell kreativen Umzug zur Vogelrute zu ziehen. Und dabei überraschten Oberst Tom Hausmann, Oberstadjudant Cedric Henschke und Königsadjudant Roger Meyer. Sie ritten auf nicht wirklich sauerland-typischen Tieren gen Festzelt.



Schützenfest in Meinerzhagen: Oberst Tom Hausmann, Oberstadjudant Cedric Henschke und Königsadjudant Roger Meyer ritten Kamelen zum Festzelt © Frank Zacharias