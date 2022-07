Schützenfest in Valbert: Neue Kaiser, Prinzen und ein Festball

Von: Klaus Schliek

Das neue Kaiserpaar Klaus Haferkorn und Marion Wacker beim Abschreiten der Front der angetretenen Schützen. © Schliek, Klaus

Klaus Haferkorn und Marion Wacker sind seit dem späten Samstagnachmittag das neue Kaiserpaar des Schützenvereins. Zuvor schon hatte sich Tobias Scheffler beim Wettkampf um den Prinzenvogel durchgesetzt. Zu seiner Prinzessin wählte er Sarah Frey. Die Krönung der beiden neuen Regentenpaare fand vor dem Ball in der sehr gut besuchten Ebbehalle statt.

Valbert - Begonnen hatte der Festtag um 13 Uhr mit dem Antreten auf dem Denkmalplatz. Nach dem Abholen der Fahnen formierte sich der Festzug. Durch das Unterdorf ging es ins Wohngebiet Auf den Breien zur Residenz von König Markus Kötting und Königin Anja Heyden. Die Marschmusik kam vom Musikverein „Lyra“ Altenhof und von der Kapelle „Holter Jonge“ Merkelbeek aus Holland.



Das neue Prinzenpaar Tobias Scheffler und Maren Frey beim Abschreiten der Front. © Schliek, Klaus

Königspaar und Hofstaat zeigten sich als perfekte Gastgeber. Markus Kötting wandte sich in einer kurzen Ansprache an die Schützen. Es folgte das obligatorische Würfelspiel der Vorstandsmitglieder und Regenten. Nach den Salutschüssen der Valberter Jäger brach der große Zug dann zum Festgelände an der Ebbehalle auf.



Dort hatten die Schießmeister Marco Scharpe, Tobias Frey und Thomas Müller den hölzernen Prinzenvogel schon hoch hinauf vor den Kugelfang der Schießanlage gezogen. Er erwies sich, wie später auch der Kaiservogel, als äußerst zäh. Aus den Reihen der Jungschützen, die anfangs in großer Zahl schossen, blieben am Ende als harter Kern Fabian Hoff, Maurice Boele, Alexander Lamminger und Tobias Scheffler übrig. Um 16.24 Uhr fiel nach dem 100. Schuss Brenneke endlich das letzte Stück des Rumpfs. Den entscheidenden Treffer hatte Tobias Scheffler abgefeuert.



Noch länger dauerte das Schießen mit dem großen Kaliber auf den Kaiservogel. Rasmus Berghaus, Jörg Eilrich, Wilfried Turk, Frank Kebeiks und Klaus Haferkorn waren die ehemaligen Könige aus den Reihen des Vereins, die sich einen harten Wettkampf lieferten. Am Ende hing nur noch ein kleiner Holzspan im Kugelfang. Den brachte Klaus Haferkorn zu Boden. Er löste damit den bisherigen Kaiser Frank Müsse ab. Die Amtszeit beträgt stolze fünf Jahre.



Das scheidende Kaiserpaar Frank und Andrea Müsse gab die ersten Schüsse auf den Holzvogel ab. © Schliek, Klaus

Zum Festball in der Ebbehalle begrüßte Vorsitzender Dominik Busch am Abend die Gäste. Dazu gehörten die teils großen Abordnungen der befreundeten Schützenvereine aus Meinerzhagen, Rinkscheid, Kierspe und dem Listertal. Nachgeholt wurde dann die Ehrung der Schützen, die im Jahr 2019 erfolgreich am Preisvogelschießen teilgenommen hatten. Zudem konnte der Vorstand eine große Zahl von Jubilaren und neu benannten Ehrenmitgliedern auf die Bühne bitten.



Im Rahmen der Krönungszeremonie ging dann die Prinzregentschaft von Jacques Hiber und Maren Schipper auf Tobias Scheffler und Sarah Frey über. Verabschiedet wurde anschließend das alte Kaiserpaar Frank und Andrea Müsse. Ihre Aufgaben übernehmen jetzt Klaus Haferkorn und Marion Wacker. „Ein weiterer Höhepunkt im Leben des neuen Kaiserpaares steht im September an. Dann heiraten die beiden“, verriet Vorsitzender Dominik Busch den vielen Gästen in der Halle.



Der Krönung folgte ein bunter Festball. Die passende Musik steuerte die Band „Die Alpenbanditen“ bei. Das Team von Bernd Hauchwitz und die Mitglieder des Motoballclubs Kierspe kümmerten sich um die Bewirtung. Gefeiert wurde bis in den frühen Morgen hinein.