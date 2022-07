Schützenfest in Valbert: Großer Abschluss nach drei Tagen

Von: Gertrud Goldbach

Das Abschreiten ihrer Schützen war die erste Amtshandlung des neuen Königspaares Bernd und Nicole Salewski. © Gertrud Goldbach

„Höhepunkt in jedem Jahr sind das Königsvogelschießen und damit verbunden die Frage, ob sich genügen Anwärter finden“, begann Dominik Busch, Vorsitzender der Valberter Schützen die Königskrönung einzuleiten.

Kierspe - Während zu Beginn des Königsvogelschießens noch neun Schützen mitmachten, verringerte sich ihre Anzahl auf drei Schützen, als es begann, ernst zu werden. „Jedem der drei Anwärter war es sehr, sehr ernst“, betonte Dominik Busch ausdrücklich: „Und jetzt, nach 1093 Tagen, nehmen wir Abschied von Markus Kötting und Anja Heyden.“





Richtig im Dorf angekommen fühle sich nun Markus Kötting, der vor zehn Jahren nach Valbert gekommen ist. „Ihr beide habt alles mitgenommen, was nur ging“, erinnerte Dominik Busch das scheidende Königspaar. „Anja hat alles lächelnd geduldet, was Du angestellt hast“, betonte augenzwinkernd Dominik Busch: „Und nach der Abnahme der Königsinsignie bekommst Du Deine alte Aufgabe zurück, die des Geschäftsführers in unserem Schützenverein.“



Bewegt waren Dominik Busch, aber auch Anja Heyden, als es für Markus Kötting und sie ernst wurde. König Markus wurde die Königskette abgenommen und feierlich dem neuen König Bernd Salewski umgelegt. Nicole Salewski erhielt einen Strauß Blumen überreicht, und dann wartete auf beide schon ihre erste Amtshandlung: das Abschreiten der Schützen. Feierlich gingen sie zu den Schützen hinunter und nahmen ihren Gruß entgegen.



Zum Großen Zapfenstreich versammelten sich die Schützen hinter der Ebbehalle – eine 200 Jahre alte Zeremonie. © Gertrud Goldbach

Bevor es zur offiziellen Eröffnung des Abends ging, stand noch der Große Zapfenstreich auf dem Programm. Die Musikkapellen, die Fahnenträger, der Schützenkönig, das Prinzenpaar sowie der Hof und die Schützen marschierten hinter die Ebbehalle. Dort wurde die 200 Jahre alte Zeremonie gepflegt mit Musik und der Gelegenheit zum Gebet. Auch das Singen der Nationalhymne war ein fester Bestandteil des Großen Zapfenstreiches.



Während die Schützen ihre Tradition pflegten, schauten ihnen viele Schützen vom Balkon der Ebbehalle zu. Nach dem Ende des Großen Zapfenstreiches formierten sich die Schützen und zogen geordnet in die Ebbehalle zurück. Nun war Zeit zum Feiern.