Schützenfest in Valbert: Geierfeier mit zwei Livebands

Von: Simone Benninghaus

Die Live-Band Querbeat sorgt für Stimmung bei der Valberter Geierfeier in der Ebbehalle. © FOTOWERK MENDEN ROTHENPIELER

Am Freitagnachmittag,14. Juli, startet das Schützenfest in Valbert. Für ihr Festwochenende haben die Grünröcke gleich mit den Formationen Querbeat und liQuid gleich zwei Livebands im Programm.

Valbert – Der Name verheißt einen unterhaltsamen Abend: Die Valberter Schützen wissen, dass gute Stimmung am besten mit einer guten Live-Band ermöglicht werden kann. Für ihre Schützenfestabende haben sie daher gleich zwei Bands verpflichtet, und wenn die „Valberter Geierfeier“ am Samstag, 15. Juli, und am Sonntag, 16. Juli, über die Bühne geht, dann gilt für das Ebbedorf ganz einfach nur „Das ist die Krönung“!

Die Band „super liQuid“ wird am Schützenfestsamstag in Valbert für Stimmung sorgen. Der Name der Band steht seit 2003 für Covermusik mit absoluter Publikumsnähe. „Die Band um Sängerin Sandra Herman und Sänger Patrick Brast lässt den Spaß an der Musik vom ersten Ton an auf das Publikum überspringen. Durch zahlreiche Auftritte, Kreativität in der Performance und verrückte Ideen hat sich super liQuid mittlerweile Fans weit über NRW hinaus erspielt“, versprechen die Verantwortlichen des Schützenvereins. 2019 bekam die Band erneut eine Auszeichnung in der Kategorie „Beste Coverband“, nachdem man den ersten Preis bereits 2014 gewinnen und damit bundesweit auf sich aufmerksam machen konnte. Veranstalter schätzen an super liQuid die Mischung von Rock- und Pophymnen der letzten 30 Jahre, die sich ebenso wie brandaktuelle Charthits im Programm finden, heißt es weiter seitens der Schützen: „Das garantiert eine Show, die für jeden Musikgeschmack etwas bietet. Ob einfach nur zuhören und genießen oder abfeiern und tanzen – bei der Show von super liQuid kommt jeder Besucher auf seine Kosten, jede Veranstaltung wird zu einem unvergesslichen Ereignis.“

Die Band super liQuid tritt am Schützenfestsamstag in Valbert auf. © Privat

Auch am letzten Schützenfestabend geht die Geierfeier weiter. Am Schützenfestsonntag kommt die Coverband Querbeat aus Hamm nach Valbert. Querbeat ist seit 2011 regional wie auch überregional auf unzähligen Bühnen unterwegs. „Querbeat steht für hundertprozentige Livemusik, mit Bläsersatz und mehrstimmigem Gesang professionell arrangiert und umgesetzt. Hierbei besticht die Band besonders durch ihre einzigartigen Showeinlagen und die Energie, die sich direkt auf das Publikum überträgt“, freuen sich die Schützen auf einen weiteren unvergesslichen Abend mit einem vielseitigen Programm, bei dem die Sänger immer wieder in andere Rollen schlüpfen, um die Hits der 80er, 90er und der aktuellen Charts optimal zu präsentieren. Auch Schlagerfreunde und Fans rockiger Klänge kommen beim Partyprogramm auf ihre Kosten. Zum leichten Einstieg bietet Querbeat auch ein Gala- und ein Tanzprogramm an. „Nicht nur, weil sie aus dem Herzen Westfalens kommen, spätestens wenn man sie einmal live gehört hat, steht für jeden fest: Sie sind (einfach) Hammer“, wird einmal mehr beste Stimmung versprochen!

Auftakt am Freitag

Der Auftakt des Schützenfestes ist am Freitag, 14. Juli. Auf dem Denkmalplatz wird auch der neue Kinderkönig oder die neue Kinderkönigin ermittelt. Nachwuchsschützen zwischen 10 und 14 Jahren können mitmachen, wenn der Wettstreit an der mobilen Schießanlage stattfindet und mit dem Luftgewehr auf den Vogel angelegt wird. Die Krönung wird dann unmittelbar vor dem Fassanstich um 19 Uhr stattfinden.

Der zweite Festtag steht dann nach dem Antreten auf dem Denkmalplatz um 13.30 Uhr, dem Abholen des Königspaares Bernd und Nicole Salewski und dem Festzug durch das Dorf ganz im Zeichen des Festgeschehens an und in der Ebbehalle. Um 15.30 Uhr finden zunächst Kaffeetrinken und Konzert in der Halle statt, und um 15.45 Uhr wird es an der Vogelrute spannend und es stellt sich die Frage, wer der Nachfolger von Prinz Tobias Scheffler und seiner Prinzessin Sarah Frey werden wird.

Abends werden ab 19 Uhr die Gastvereine empfangen, um 19.20 Uhr finden Ehrungen statt, ehe um 20 Uhr die Krönung des neuen Prinzenpaares durchgeführt wird. Anschließend findet ein großer Majestäten- und Volksball statt, die „Valberter Geierfeier“.

Kurze Nacht für die Valberter Schützen

Die Nacht wird damit vermutlich kurz in Valbert, denn am Sonntag bildet nach dem Antreten um 10 Uhr der ökumenische Gottesdienst in der evangelischen Kirche den Auftakt für den letzten Festtag. Er beginnt um 10.15 Uhr. Nach dem Frühschoppen ab 11 Uhr geht es am frühen Nachmittag um 13.45 Uhr mit dem Antreten auf dem Denkmalplatz weiter und Zuschauer können sich auf einen großen Festzug freuen, der musikalisch vom Musikverein „Lyra“ Altenhof und den Fanfarenzügen aus Meinerzhagen und Attendorn begleitet wird. Nach dem Konzert und Kaffeetrinken in der Ebbehalle beginnt um 15.15 Uhr ein weiterer Höhepunkt des Festes mit dem Königsvogelschießen. Um 16.30 Uhr findet das Preisvogelschießen statt, ehe dann am Abend um 19 Uhr die Krönung der neuen Regenten vorgesehen ist und die „Valberter Geierfeier“ ihren weiteren Lauf nehmen wird.